A liberdade religiosa não começou a ser o centro do debate com a pandemia. Ao contrário, tem sido objeto de discussões e estudos desde o século XVII que, com a reforma protestante, acaba por eclodir diversos conflitos político-religiosos que corroboraram para os escritos da ‘Carta sobre a tolerância’ de John Locke (1685) e do ‘Tratado sobre a tolerância’ de Voltaire (1763), versando sobre a tolerância religiosa.

Desde então, várias discussões sobre as diferentes crenças e a convivência pacífica entre elas tem sido objeto de estudo, como vemos ao estudarmos sobre o assunto, por exemplo, com Norberto Bobbio. Se assim não fosse, inútil seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que aduziu que todas as nações signatárias deverão observar a inalienabilidade e indivisibilidade da livre manifestação de fé como direito universal.

Declaração esta que foi ratificada pela nossa Constituição Federal/88 (art. 5º, VI), não apenas expressamente garantindo aos brasileiros o direito de manifestar sua crença, mais além manifestando o direito de qualquer pessoa, em território brasileiro, poder escolher o credo que mais condiz com seus valores e expressar sua fé livremente.

Entretanto, é corriqueira a notoriedade de fatos que tolhem, discriminam determinada crença, atrapalham cerimônias religiosas e, ainda, ofendem o outro em razão do credo. Tal informação se depreende da pesquisa realizada pela ONG Portas Abertas em que traz a Lista Mundial de Perseguição (LMP) e violência sofrida pelos cristãos no mundo nos anos de 2020/2021.

O número de cristãos assassinados em razão da fé aumentou em 60%, de 2.983 casos em 2020 para 4.761 em 2021. Ranking liderado pela África, seguida da Ásia e após pela América Latina, com 1% do total de mortes. Mas, que na América Latina também registrou um aumento de 48% no número de cristãos assassinados, isto sem mencionar a quantidade de cristãos presos em razão de sua confissão de fé e as inúmeras igrejas ou prédios confessionais depredados ou incendiados.

Infelizmente, no Brasil, isso não é muito distante. As perseguições às diversas religiões, cerceamento quanto a realização de cultos e cerimônias, à livre expressão da fé – especialmente à cristã após as últimas eleições presidenciais–, e levado ao esquecimento a aplicação do princípio constitucional essencial da igualdade entre todos, é gritante!

A indiferença à aplicação da garantia constitucional, a banalização da criminalização da intolerância religiosa trazida pela Lei 9.459/1997 traz ainda mais incertezas quanto ao rumo para o qual a sociedade brasileira está caminhando. O que traz arrepios ao se vislumbrar que, muito em breve poderemos estar entre as dez nações no ranking da LMP como um país que persegue e pratica deliberadamente violência contra cristãos.

Prof.ª Karolinne Pires Vital França

Advogada atuante em Direito Empresarial, Direito do Trabalho e em interesses voltados às instituições religiosas. Professora de Graduação e Pós-Graduação, pesquisadora e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Direito Eclesiástico do Centro Universitário UniAraguaia. Mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Sócia do Escritório Vital & Oliveira Mendes Advocacia.