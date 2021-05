Graduada em Letras e mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), a professora Ana Paula Fuzo, que faz parte do corpo docente do Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia), concedeu esta entrevista, onde aborda o tema qualificação de professores e estágio supervisionado no período pandêmico. “É necessário compreender que a pandemia provocou a suspensão das atividades de estágio no formato presencial, mas não impediu o desenvolvimento das atividades junto às instituições educacionais”, afirma. Confira alguns trechos da entrevista.

Qual a importância da formação de professores para a qualidade da educação básica?

É importante lembrar, em primeiro lugar, que a formação de docentes para atuar na Educação Básica deve ser em nível superior, curso de licenciatura. É o que nos diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 62. Uma boa formação inicial que incentiva o fortalecimento e apropriação do conhecimento sobre a educação promove, por meio de professores, o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem crítico e humano junto aos estudantes da educação básica.

Os cursos de licenciatura estão preparados para as mudanças por quais a educação tem passado, tais como a necessidade do uso de ferramentas tecnológicas, do ensino híbrido etc? Quais os principais desafios que o contexto atual coloca às IES?

O estudo sobre as tecnologias na ducação faz parte da matriz curricular dos cursos de licenciatura há algum tempo. O curso de Pedagogia da Uniaraguaia, por exemplo, mantém uma discussão articulada entre os processos didáticos-pedagógicos e as tecnologias da informação e comunicação fortalecendo as práticas significativas que, certamente, vão repercutir dentro das instituições educacionais. Os desafios fazem parte do processo de formação. Neste caso, é fundamental que os cursos de licenciatura continuem atentos às demandas e que a formação dos docentes acompanhe a realidade e as condições das escolas para o uso adequado das ferramentas tecnológicas.

Qual o papel do estágio na qualidade da formação dos professores?

O estágio como parte fundamental da formação docente desempenha o papel essencial de levar a reflexão pedagógica, tendo em vista o espaço de atuação docente: as instituições educacionais. Neste sentido, é necessário estabelecer junto aos acadêmicos subsídios para uma atuação coerente com a realidade dessas instituições. Assim, é fundamental contemplar nas práticas de estágio: um diálogo com as instituições educacionais, observações tendo em vista o contexto de cada instituição, planejamentos adequados ao cenário atual.

A pandemia levou à suspensão dos estágios presenciais, isso compromete a qualidade da formação das licenciaturas?

É necessário compreender que a pandemia provocou a suspensão das atividades de estágio no formato presencial, mas não impediu o desenvolvimento das atividades junto às instituições educacionais. O que temos hoje é um estágio que procura compreender a realidade de cada instituição, denominada de campo de estágio. Atualmente temos realidades dentro das escolas que articulam atividades síncronas e assíncronas. O papel do estágio é atender a demanda de acordo com o que a instituição educacional adotou para o momento de pandemia. A qualidade é favorecida pela permanente discussão em torno das metodologias de ensino e o diálogo próximo com os professores que atuam em parceria com os estagiários e supervisor.

Itana Amaral é estudante do 7º período de Jornalismo sob orientação da professora Ana Maria Morais