A inserção no mercado de trabalho é um momento decisivo na vida de milhões de jovens e está diretamente vinculada à relação que eles têm com os estudos, mas um outro fator é determinante nesse cenário: a experiência. Além da dedicação aos estudos, essa relação depende da busca por qualificação para garantir um bom currículo mesmo para o primeiro emprego.

Por outro lado, o dilema de trabalhar ou estudar é cada vez menor na vida do estudante. São necessidades que se complementam. As oportunidades são crescentes quando se tem melhor formação na área escolhida. A busca de cursos conceituados e sintonizados com o interesse do aluno é fundamental para vencer novas etapas da sua vida. E tem muita gente optando por esse caminho.

EXEMPLO

Rafael Carvalho cresceu ouvindo que o curso universitário seria o ponto de partida para a construção do futuro. De família humilde e vindo do interior, iniciou o curso de Serviço Social na UFG, mas acabou optando pelo Jornalismo na UniAraguaia, onde está na reta final. “Não adianta estar na universidade e não se destacar”, diz ele. Rafael é um exemplo de estudante que valoriza o estágio. Concluindo o segundo contrato de estagiário, Rafael já coloca em prática diariamente o que aprende no ensino superior. “Além do estágio, sempre agarrei as oportunidades que a universidade dá, participando de grupos de estudos e fazendo contatos importantes para o futuro”, diz Rafael.

NÚMEROS

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Estágios (Abres), finalizada em fevereiro de 2021, o número de estagiários no Brasil é de 900 mil, sendo 686 mil para o ensino superior e 214 mil para o ensino médio e técnico. O levantamento foi feito com os agentes de integração e instituições de ensino do país. Ainda segundo a Abres, mais de 1,2 milhão optaram pela pós-graduação. Sempre em busca dos dois objetivos: aprofundar conhecimento e se preparar melhor para o futuro.