A ficção distópica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicada em 1953, ambienta-se em uma cidade dos Estados Unidos, em um futuro sombrio e opressivo: o progresso industrial e moderníssimos meios de transporte atravessam bairros cujo tecido urbano foi deteriorado. O tempo se passa em um futuro que o leitor deduz estar aproximadamente no tempo presente.

Em Fahrenheit 451, os bombeiros desempenham agora uma nova função: em lugar de apagar incêndios, sua tarefa é atear fogo. Os bombeiros de Bradbury são agentes da higiene pública, que queimam livros para evitar que suas quimeras perturbem o sono dos cidadãos honestos, cujas inquietações são cotidianamente sufocadas por doses maciças de comprimidos narcotizantes e pela onipresença da televisão.

Na ficção, as pessoas estão em um contexto com um poder político que manipula e aprisiona o saber e com uma tecnologia que aliena e impede quaisquer estímulos à reflexão, rodeando as pessoas das mais diversas, inúteis e barulhentas ferramentas que as impossibilitam de ouvir os próprios pensamentos.

O que nos causa um fascínio assombroso com as distopias escritas no passado é como elas podem conter o terrível e invejável potencial de previsão do futuro. A ficção de Bradbury, que foi escrita no contexto da Guerra Fria, era absurda, mas hoje deflora diante dos nossos olhos como uma metáfora do presente.

Apesar da nossa sociedade não estar de fato queimando livros em praça pública, a ciência tem sido amplamente questionada por correntes anticientíficas que têm conquistado cada vez maior número de adeptos. Vimos recentemente movimentos como os antivacinas, negando a eficácia das vacinas sem nenhuma comprovação científica, e os terraplanistas, que defendem que a Terra é plana.

O que é mais estarrecedor é que o negacionismo da ciência – reforçado pelo discurso do atual presidente – tem consequências reais e desastrosas em um país tão desigual como o Brasil. O índice de cobertura vacinal vem caindo e doenças contagiosas erradicadas, ou perto disso, voltaram a aparecer com mais força. O negacionismo agrava a situação da pandemia Covid-19 no Brasil, que já ultrapassa 330 mil mortes.

Como chegamos a este cenário? Como a busca pela verdade e o bom senso se tornaram tão raros dentro do debate público? Como é possível falarmos de educação, ética e fazer ciência dentro desse contexto? São perguntas que diversos pesquisadores da comunicação têm tentado responder diante deste cenário.

Diferente da ficção de Fahrenheit 451, não sofremos por falta de acesso à informação, nossos livros não estão sendo queimados. Escolhemos deliberadamente não ler. Mas o que ler? Em meio ao imbróglio de informações, o que nos falta é o direcionamento sobre o acesso que devemos ter. Não podemos supor que, no futuro, em virtude de uma tendência tecnológica, os cidadãos serão críticos e bem-informados. Essa versão ideal dificilmente poderá ser alcançada em virtude das condições culturais e educacionais desiguais.

Em suma, não podemos ter a ingenuidade de acreditar que somente a distribuição dos recursos simbólicos e o acesso à informação possam ser capazes de uma transformação política e social significativa. É a educação que nos proporciona uma certa autonomia e liberdade para trilhar caminhos em busca do conhecimento e discernir, dentro de um cenário hipercomplexo, quais materiais irão compor nosso agir e movimento no mundo.

Só com a educação é que desenvolvemos uma ética da curiosidade. É essa curiosidade capaz de nos levar aos mais distantes lugares, nas profundidades das camadas informacionais da internet e a escolher fontes confiáveis e informações verdadeiras. Só conseguimos formar cidadãos que buscam a verdade se, anteriormente, há uma formação educacional para o desenvolvimento de dúvidas honestas.

Karine do Prado Ferreira Gomes é publicitária, mestre e doutoranda em Comunicação e professora nos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da UniAraguaia