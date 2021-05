Aos aspirantes e futuros gastrólogos, é importante saber como garantir a sua saúde física e mental dos trabalhadores do ramo da gastronomia. Por isso, é necessário durante a formação uma disciplina denominada Ergonomia e Segurança do Trabalho. O conhecimento adquirido nesta área ao longo do curso é de fundamental importância para futuros trabalhadores e/ou gestores no ramo de alimentação.

Sabe-se que, desde 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trouxe, no âmbito da legislação trabalhista, a obrigatoriedade de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. No incremento destas medidas, veio no ano de 1978 a aprovação das primeiras Normas Regulamentadoras (NR’s), que se estabelecem até os dias atuais e vêm, desde o ano de 2019, passando por atualizações, reforçando a sua aplicabilidade pelas organizações.

As empresas de alimentação não estão fora deste contexto. Ao contrário, devem estar de olho não só na obrigatoriedade legal, mas na preocupação em gerar ao trabalhador do ramo alimentício melhores condições de trabalho, bem-estar e qualidade de vida.

Como é bom se deliciar com pratos magníficos em restaurantes, comer o pão quentinho da padaria. Mas, melhor ainda é saber que o trabalhador envolvido nestes processos está em boas condições, tanto físicas quanto mentais.

De acordo com dados de 2021 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), são aproximadamente 250 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte no ramo da alimentação no Brasil. Dentre estas, mais de 6 mil estão localizadas no estado de Goiás. Todas elas são responsáveis por milhares de trabalhadores, diretamente ou indiretamente.

Contribuir para a garantia da integridade física e mental dos atores da alimentação é papel de todos e, principalmente, dos gastrólogos. É importante não perder de vista o importante papel que a formação superior, no ramo de gastronomia, deve exercer neste sentido e no engajamento dos futuros profissionais.

Isabelle Rocha Arão é fisioterapeuta, ergonomista, engenheira de produção, mestre em Ciências Ambientais e Saúde, doutoranda em Psicologia e professora da UniAraguaia