“Em algumas turmas, a ausência na aula remota chega a 70%, seja em função da falta de acesso à internet, seja em função da falta de um computador”. A constatação é do professor Renato Campos do Santos, que leciona Geografia – há um ano, de forma virtual – para turmas do Ensino Fundamental. Infelizmente, a pandemia trouxe um cenário precário para grande parte dos alunos, principalmente da rede pública. Não ter um computador em casa; um dispositivo móvel como tablet ou celular; ou acesso à internet para assistir às aulas online, é uma realidade.

Devido à crise sanitária e às medidas de combate à transmissão do novo coronavírus instituídas em março de 2020, o Conselho Nacional de Educação decretou que as aulas escolares se adaptassem ao modelo online, exigindo aprendizado e formatação às plataformas de ensino virtual e ferramentas de videoconferência, tanto por parte dos alunos quanto dos professores.

O modelo online também exige o uso dos dispositivos com acesso à internet para ter acesso às aulas. Apesar da necessidade do isolamento social, professores, gestores e todos os profissionais da Educação têm consciência dos grandes problemas gerados pela pandemia. De acordo com os professores, é perceptível que, há um ano, uma das consequências é a defasagem escolar.

“Estamos diante de um problema gravíssimo, porque a desigualdade social do País e a crise econômica trazida pela pandemia são imensas. Se muitas famílias enfrentam dificuldades para manter a alimentação, como poderíamos exigir computador e acesso à internet?”, questiona Railton Nascimento Souza, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (Sinpro-GO), que ministra aulas de Filosofia na Educação Básica e Superior há 24 anos.

Professora da Educação Infantil e Fundamental I, Mariana Soares Leme conta que muitas crianças só conseguem acessar o conteúdo após as 19 horas. “Muitas famílias têm apenas um celular e os pais levam o aparelho para o trabalho; só à noite a criança consegue entrar e, isso, se tiver sinal de internet, o que é um grande problema no Brasil”, destaca. A orientação do Sindicato é que as aulas sejam todas gravadas, para que os estudantes que não conseguirem acompanhá-las em tempo real possam ter acesso ao conteúdo depois.

Prejuízos

Uma solução para alguns alunos foi a ida até a escola para buscar atividades e fazê-las casa, mas, de acordo com a professora Mariana Leme, na fase vermelha da pandemia, nesse um ano de atividades remotas, isso não foi possível. “Os estudantes que não têm acesso de nenhuma forma e precisam ir até a escola para retirar as apostilas, às vezes, só conseguem devolver o material três ou quatro meses depois, quando o conteúdo já avançou bastante”, completa o professor Renato dos Santos.

E é com base nessa nova experiência vivida há um ano que Renato atesta: o atual modelo online não é inclusivo e dificulta o aprendizado dos alunos. Mais um obstáculo que a Educação enfrentará como consequência do novo coronavírus. “Temos que lidar com um ano, provavelmente dois anos de defasagem, e, no pós-pandemia, será necessário um grande esforço, uma reorganização e uma articulação política de muitos setores para que a gente recupere o que foi perdido. Se é que será possível”, avalia a professora Mariana.

Além de lidar com o drama particular dos alunos em meio ao ambiente virtual, os professores tiveram, nos últimos 12 meses, que se reinventar. O presidente do Sinpro-GO, Railton Nascimento Souza, lembra que foi, desde o início, um processo de ensino e aprendizagem para todos, no enfrentamento das próprias dificuldades com as novas tecnologias, e, até mesmo, para encarar situações de redução salarial. “É fundamental compreender a importância do professor (nesta pandemia). Não tenho dúvidas de que, hoje, a sociedade compreende melhor isso”, conclui Railton.

Ananda Leonel e Gabriella Castro são estudantes de Jornalismo da UniAraguaia, sob a orientação da professora Patrícia Drummond