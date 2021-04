Nem só de perdas vive a Educação nesse momento de pandemia. Para o professor da USP, José Moran, os benefícios do Ensino Híbrido são muitos. “É uma tendência mundial e, com as tecnologias e o uso das plataformas, é possível acompanhar melhor as necessidades dos alunos, que tem formas distintas de aprender e podem fazer caminhos únicos de aprendizagem”, avalia.

Para ele, respeitar o ritmo de estudo do estudante é uma grande vantagem do ensino híbrido e a possibilidade de fazer avaliações mais individualizadas também. “O ensino híbrido é inovador, porque traz para o cotidiano do aluno questões reais. Ele estuda matemática, mas é uma matemática viva, que ele vai entender como aplicar em problemas do mundo cotidiano”, conta Moran.

Se, por um lado, os professores precisam mudar a forma de planejar e acompanhar de perto o percurso de aprendizagem do aluno, por outro, ele ganha tempo com a utilização das plataformas digitais de ensino. A professora de História da rede particular em Goiânia, Luciana Oliveira, afirma que o uso da tecnologia, de certa forma, ajuda a otimizar o tempo do professor. “Um exemplo é a entrega de exercícios por meio da plataforma, essa é uma mudança que veio para somar. O professor perdia muito tempo olhando essas tarefas, vai fazer com que a gente ganhe produtividade em sala de aula”, opina.

Para ela, existem vantagens para os estudantes também, que podem ter maior autonomia e responsabilidade ao gerenciar seu próprio processo de ensino-aprendizagem. “O aluno que não pode acompanhar a aula de maneira presencial, pode assistir depois. Não tem um mal que seja absolutamente mal, a gente deve aprender muito com esse caos todo, a sermos profissionais melhores, pessoas melhores, mesmo os estudantes”, finaliza.

