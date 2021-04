O Grupo Jaime Câmara, em parceria com o Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia), está organizando o webinar Ensino Híbrido, novo presente e futuro da educação, com o intuito de discutir sobre essa nova modalidade de ensino no período atual.

O encontro virtual ocorrerá no dia 27 de abril às 19h, com a participação de grandes nomes do segmento, como a pedagoga e especialista em EAD e Tecnologias Educacionais, Maíra Franco Tangerino, o presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime) Goiás, Marcelo Ferreira da Costa, e a Doutora em Ciências pela USP e especialista em Formação em EAD, Eliane Siqueira.

O evento virtual será mediado pelo jornalista Handerson Pancieri e terá inscrições gratuitas e limitadas no site jaimecamaraeventos.com.br, valendo certificado de horas complementares para os estudantes.

Essa nova ferramenta de ensino está sendo um grande método para diversificar os meios de aprendizado entre alunos e professores. Ensino Híbrido é a combinação do ensino presencial e on-line, permitindo que o aluno estude on-line sozinho e interaja com os colegas e professores na sala de aula.

Na atual situação, em que as aulas têm se mantido remotas por causa da pandemia de covid-19, a UniAraguaia tem investido na formação de docentes para promover essa interação por meio de plataformas e recursos que permitem construir trabalhos conjuntos, responder a perguntas discursivas, objetivas, tudo de forma interativa e em tempo real.

Para o professor universitário, coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais e da Pós-graduação em Ensino on-line: Metodologias ativas e Tecnologias educacionais da Uniaraguaia, André Carvalho Lindemam, o ensino híbrido procura alinhar esses dois momentos, otimizando os espaços para promover a melhor experiência ao aluno dentro do seu processo de aprendizagem.

“A importância, no meu ponto de vista, é porque é possível não somente no presencial, mas no on-line, interagir aluno, conteúdo e professor, utilizando metodologias ativas, colocando o aluno no centro do processo e o aluno então se desenvolvendo”, destaca o professor.

(Tiago Teixeira é estudante do 7º período de Jornalismo da UniAraguaia, sob orientação da professora Ana Maria Morais)