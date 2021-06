A Pandemia de Covid-19 agravou uma realidade que já vivíamos, a evasão escolar. O aprender tornou-se uma missão por parte dos estudantes e educadores. Infelizmente, o direito à educação é privilégio de alguns. As desigualdades, não só referente a renda, mas a disparidade entre encolas públicas e privadas, foi evidenciada.

Em levantamento promovido pela Federação Goiana de Municípios (FGM), 168 municípios disseram ter dificuldades com a conectividade dos alunos, sendo que em 60% deste número, o Regime de Atividades Não Presencias (REANP) era adaptado à realidade local. Ou seja, as secretarias de educação não conseguem cumprir o que está previsto em lei pelo Ministério da Educação (MEC).

A professora Amanda Sales expõe uma outra perspectiva sobre as redes de ensino particulares, dizendo que, apesar do distanciamento, soube, e teve meios para tal, desenvolver as práticas de ensino. “Tornou-se desafiador devido a tudo que ocorreu com a pandemia. Entretanto, eu sendo professora da rede particular de ensino, consegui aproveitar do sistema que a própria escola utiliza para que os alunos tenham acesso às atividades para casa, e o portal online do material didático adquirido como auxílio”.

Realidade diferente da encontrada pela professora da Rede Municipal de Ensino Isabel Sousa. A educadora conta que, apenas este ano, o sistema de aprendizagem virtual começou a ser devidamente usado. “Temos muitos alunos sem acesso à internet, nosso maior contato é por meio de grupos de whatsapp. Esse acesso é limitado e depende dos celulares dos pais, ou responsáveis. Temos muitos alunos matriculados que, infelizmente, nunca apareceram”.

Essa disparidade é confirmada com a resposta da mesma pergunta, quando destinada a duas realidades, que apesar de buscarem o mesmo fim, trilham caminhos diferentes. “Como fazer para o aluno não abandonar os estudos?”.

Para a professora Amanda, da rede de ensino particular, a resposta está em encontrar meios para manter o aluno interessado na aula e no envolvimento com a escola. “Os professores precisam se reinventar, sei que já estamos há muito tempo neste barco, mas criar formas de interação que se assemelham com o cotidiano e vivencia dos estudantes é um caminho viável”.

Isabel Sousa expõe uma realidade que dificilmente é reconhecida por órgãos de educação. A professora conta que muitos alunos ainda precisam da cesta básica ofertada pela administração pública aos estudantes. “Uma alternativa seria premiar a assiduidade dos alunos. Muitos necessitavam da escola para se alimentar durante o dia, então essa compensação tem que partir da Secretaria. Criar formas de contato alternativo e personalizado à realidade vivida, não podemos ser elitistas ao ponto de acreditar que todos estão na mesma situação”. Percebe-se que a realidade da educação depende do referencial, mesmo sendo lei constitucional.

Leonardo Belloni é estudante do 6º período de Jornalismo da UniAraguaia sob orientação da professora Ana Maria Morais.