Desde o início da colonização europeia os povos indígenas vêm sofrendo com diversas opressões, e uma delas é a proibição de sua própria língua. No século XVI, atuações religiosas missionárias começaram a invadir o território indígena, construindo igrejas e escolas, promovendo o apagamento da cultura indígena. Hoje, após anos de luta por parte de movimentos de resistência, as aldeias passaram a alfabetizar as crianças e adolescentes no próprio idioma e também em português.

A professora Vanessa Nascimento Silva, mestra em Educação em Ciências e Matemática; e o professor Samuel Saburua Javaé, graduado em Educação Intercultural – Ciência da Natureza, ambos formados pela Universidade Federal de Goiás, são pessoas que pesquisam o tema e contribuem para a alfabetização de indígenas em ambas as línguas.

Samuel Javaé – da aldeia Canoana Ilha do Bananal, no Tocantins, professor da Escola indígena Tainá que faz ensinamento oral em um dos três dialetos do idioma Karajá – destaca que as dificuldades enfrentadas pelos indígenas na educação são, em grande parte, pela falta de livros didáticos. Ele defende que o governo deveria ajudar na produção de material didático sobre a cultura indígena e os saberes indígenas.

O professor informa que o ensinamento em sua aldeia vem por meio da discussão em dar continuidade à cultura de seu povo, buscando os conhecimentos de indígenas mais velhos para transformá-los em material didático. “Nós, indígenas, temos sido subordinados pela cultura ocidental, por isso precisamos manter a cultura viva, praticando ritual, é uma identidade de cada povo indígena”.

A pedagoga Vanessa Nascimento também defendendo o ensino das línguas indígenas. “A meu ver, o ensino nas escolas indígenas, em língua materna, tanto escrita quanto oral, proporciona a valorização e fortalecimento dos saberes/fazeres do próprio povo, influenciando na reprodução de manifestações ancestrais do grupo”, destaca.

Hoje, nas universidades públicas, nota-se a representatividade indígena, o que ocorreu por meio de lutas por seus direitos e sua cultura. “Antes não tinha sistema de cota para os negros e para indígenas, atualmente estamos aumentando o número na universidade indígena por cota”, reforça Samuel Javaé.

Vanessa Nascimento reforça que esses processos de luta e mudanças na educação escolar indígena não ocorreram de forma simples em todo território. Cada povo indígena vivenciou essa realidade de forma diferente e que mesmo diante dessas conquistas obtidas, ainda há lacunas que precisam sem preenchidas.

“O desejo por transformação e o interesse em alterar a realidade que os cercam, demonstra que os povos indígenas continuam lutando e acreditando na mudança de paradigma a respeito das concepções de educação, de ensino e de mundo. A luta permanece viva, sendo assim a esperança por mudança também”, afirma a pedagoga.

Vanessa emenda: “enquanto professora não indígena, espero que as demandas apresentadas pelos povos indígenas sejam ouvidas, que haja a construção de um caminho com e a partir das reivindicações indígenas, proporcionando visibilidade para os seus conhecimentos e viabilizando o diálogo intercultural nessas escolas, a partir de práticas do próprio povo. Que os seus desejos relativos à educação escolar sejam atendidos e apoiados pelo poder público”.

