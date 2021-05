A Declaração Universal dos Direitos Humanos indica que “a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos [...]”. Entretanto, no Brasil, a população LGBTQIA+ é privada da plena expansão da personalidade humana, dada a ausência de conteúdos curriculares que contemplem a educação LGBTQIA+ nas escolas.

O texto da Declaração, no que tange à educação, é deveras amplo e nele se inclui uma série de direitos adjacentes, a exemplo do direito à alimentação, ao convívio social, à liberdade, à igualdade, à saúde e as várias formas de saúde e, ainda, literalmente, a “plena expansão da personalidade humana”.

Trazendo esse texto para o Brasil, podemos começar conjecturando que a nossa Constituição Federal estabelece, no artigo 3º, onde estão os nossos objetivos – um parêntese: objetivo é o que almejamos ser (não é o que somos) –, a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, mesmo as não citadas na Constituição, mas que assolam e destroem a natureza humana.

Promover o bem de “todos” inclui, por óbvio, todos. Entretanto, nossa história e trajetória evidenciam as cisões que fazemos no conceito de ‘todos’, de modo a retirar desse conceito uma série de pessoas, a exemplo: indígenas, mulheres, pretos e os LGBTQIA+.

O conceito de ‘todos’ liga-se estreitamente ao conceito de cidadão, por vezes até confundem-se e apenas são separados por um lapso curto na idade do indivíduo que ainda não pode exercer os direitos políticos. Usamos conceitos antigos de cidadania e, quando a Constituição diz “todos”, temos por hábito interpretar que todos são apenas os homens brancos, heteros e cis. Quem não se amolda a esse parâmetro não faz parte do “todos”, evidenciando, assim, a intimidade entre os conceitos antigos e atuais de cidadania.

Para fazer parte do “todos” e ser aceita, a pessoa LGBTQIA+ é induzida a mutilar o seu corpo e a sua psique e a se portar de forma contrária à sua verdadeira natureza. E, não tendo acesso a conteúdos curriculares que abordem o seu ‘eu interior’ e as transformações que passam, o aprendizado e a ‘expansão da personalidade humana’ são comprometidos. E, quando a natureza verdadeira é apresentada, surge a ridicularização, o isolamento, o espancamento, o bullying e o processo de cisão que a retira do “todos” e a coloca à margem dos direitos.

Em um breve caminhar na história, percebemos que essa ideia de segregar os grupos que terão acesso a direitos é antiga. Um exemplo: Roma estabeleceu um direito para quem era cidadão e o outro direito para quem não era (direito das gentes). A tradição romana nos influencia.

Outro exemplo: os financiadores das expedições que ‘descobriram’ o Brasil são os mesmos que deram vida à inquisição e queimaram aqueles que não poderiam fazer parte do “todos”; além, é claro, de expulsarem milhares de pessoas de suas casas, pois para fazer parte do “todos” deveriam professar determinada religião. Certamente herdamos essa noção separatista do “todos”.

Assim, podem ser observados Estados antigos, chamados de velho mundo, que outrora eram violadores de direitos, que faziam várias cisões no conceito de “todos”, que eram separatistas e ferrenhos em fazer juízo mortal; mas que hoje, se comportando de forma diversa, fazem um caminho diferente, de velho mundo passam a ser novo mundo.

Um exemplo: a Escócia, que foi o primeiro país do mundo a incluir o ensino dos direitos LGBTQIA+ no currículo escolar. Com essa atitude, a pessoa LGBTQIA+ se vê representada e tem garantido o direito à “plena expansão da personalidade humana”. Esse mesmo Estado revogou leis homofóbicas e a primeira-ministra escocesa pediu desculpas, buscou fazer reparações, não esconde a verdade e faz retratações.

Recentemente, a Escócia surpreendeu o mundo, estabelecendo a primeira lei da menstruação, de modo a oferecer, gratuitamente, os produtos de higiene pessoal para a mulher em período menstrual.

A Escócia era o velho mundo, mas hoje, para a população LGBTQIA+, representa o novo mundo, uma esperança e uma garantia de uma educação inclusiva, encerrando o processo de cisão no “todos”, garantindo às crianças o direito de ter acesso a uma educação que contemple conteúdos LGBTQIA+, gerando representatividade, cumprindo a Declaração, e dando a oportunidade de conviver com a diferença sem fazer dela um motivo de segregação, de mutilação e exclusão. Certamente, em alguns anos terá uma geração que não exclui e um conceito de cidadão que inclui – feliz Escócia.

Para nós, esse é um ideal distante, imensamente distante para quem está no novo mundo, mas que tem características de velho mundo, que ainda se move pelos valores de Isabel de Castila, que deseja acender a fogueira e eliminar o diferente. Pobre Brasil, era novo, mas retroage a velho mundo, retomando práticas antigas, tão abominadas no mundo moderno.

O direito, explica Carnelutti, é uma força secundária, deve agir quando a força primária (que é o amor) não tem eficácia. Mas onde está o direito da população LGBTQIA+ no Brasil? Em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, que dada à sucessão presidencial pode ser alterada e retirada a qualquer tempo. Vivemos o pavor de perder o pouco que temos em termos de direitos.

Hoje é dia de luta, dia para lembrar o sangue dos nossos irmãos e irmãs LGBTQIA+, derramados nos seus lares, nas escolas, nas ruas, no trabalho e em qualquer lugar em que se ousou demonstrar a sua essência e natureza. São muitas mortes, tragédias, dor e sofrimento. Contudo, a educação pode mudar esse cenário e salvar vidas, um bom começo é a inserção de educação LGBTQIA+ nos currículos escolares. Chega de mortes e mutilações. Vidas LGBTQIA+ importam.

Hamilcar Costa é advogado e administrador, mestre em Agronegócio, doutorando em Direito, coordenador dos cursos de Direito e Gestão Pública e vice-diretor Pedagógico da UniAraguaia