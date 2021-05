Anos atrás comentei com um amigo que tinha ficado triste ao ouvir alguns comentários horríveis sobre pessoas gays e o quanto eles teriam se sentido ofendidos se ouvissem. Ele olhou para mim e disse: “você não precisa ser gay para se sentir ofendida, basta ser humana”. Compreendi ali, que embora não fosse gay, eu realmente ficava ofendida e não poderia mais ouvir calada.

Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional Contra a Homofobia, data escolhida em 1990 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que marca a exclusão da homossexualidade como distúrbio mental da Classificação Internacional de Doenças (CID). Somente a partir de então homossexualismo deixou de ser doença e passou a ser reconhecido como traço da personalidade. A CID substituiu o termo homossexualismo por homossexualidade, pois o sufixo ‘ismo’ indica doença enquanto o sufixo ‘dade’ relaciona-se ao modo de ser, refere-se a comportamento.

As estatísticas apresentadas pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), embora demonstre uma queda nos últimos anos, traz um número de mortes e suicídios absurdamente alto no segmento LGBTQIA+. Em 2000, foram 130 homicídios; em 2017, 445 mortes, o mais alto índice. E, em 2019, 329 mortes, das quais 32 cometeram suicídio.

Vale ressaltar que não existe um levantamento de dados oficial do Governo e que inúmeros casos não chegam à delegacia, graças à falta de acolhida da autoridade policial.

A pandemia agravou ainda mais a situação dos jovens LGBTQIA+. Não bastasse o que a sociedade já marginaliza e condena esse grupo da sociedade – colocando suas vidas em risco, por conta das piadas, dos discursos de ódio e da violência a que são constantemente expostos em casa e na rua –, o distanciamento social trouxe novos problemas.

O aumento do convívio de jovens com familiares que os rejeitam, a exclusão da sociedade e o afastamento de grupos de suporte e apoio aos quais podiam recorrer, acabaram por atacar gravemente sua saúde mental e física. O governa falha na proteção de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais e a sociedade os ignora, os tornando invisíveis. Com isso, muitos vão parar na rua excluídos pela família e ficam em situação de vulnerabilidade.

Nas últimas semanas dois casos se destacaram. Um menino homossexual de 14 anos apanha do pai, que afirma, em áudio gravado pelos vizinhos, estar cansado de dizer que ele precisa mudar, que ele sabe por que e que se não mudar, ele irá matá-lo. A mãe sabia das agressões, pois o menino tinha ‘tendência à homossexualidade. O pai assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal e foi liberado. Não será investigado por homofobia.

O segundo caso foi de uma criança de 10 anos, escalpelada pelo pai, que bêbado, achou o corte de cabelo da criança um ‘corte homossexual’. Ele admitiu que pegou a faca e cortou o couro cabeludo da criança, que precisou de cirurgia de reparação. O pai foi preso por desacato e será investigado por crime de tortura e lesão corporal, mas não por homofobia. A homofobia não é apenas o preconceito e a violência, é excluir, desprezar, inferiorizar, invisibilizar e discriminar a população LGBTQIA+.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou que houve omissão do Congresso Nacional por não criar uma lei que criminalizasse a homofobia e atos atentatórios aos direitos fundamentais das pessoas LGBTQIA+. Na ocasião, definiu-se que os crimes de homofobia deveriam se enquadrar à Lei 7.716/89 – que define crimes relacionados à raça e cor – até que o Congresso Nacional edite lei própria contra a homotransfobia, o que não ocorreu até hoje. Uma lei contra a homofobia é importante, assim como é educar para a paz, o respeito, a diversidade e a igualdade. Importante mesmo é educar para viver e não para matar.

Ivna Olímpio Lauria é advogada, mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, coordenadora adjunta dos cursos de Direito e de Gestão Pública e da pós-graduação em Gestão e Políticas Públicas e Direito Aplicado às Indenizações da UniAraguaia.