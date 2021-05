No Brasil, a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) cumpre uma função primordial na inclusão de pessoas analfabetas ou semianalfabetas na comunidade letrada. Entretanto, os desafios enfrentados aumentaram na pandemia, conforme professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia, Márcia Pereira Melo, que coordenou por muitos anos o Fórum Goiano de EJA e atualmente é membro da entidade, na qual representa o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Goiás (Sintego). “Sabemos que não são todas as escolas na rede que atendem a educação de jovens e adultos. Por exemplo, o município de Goiânia conta com 270 escolas e somente 53 conseguem atender. Há também a questão em que a escola não responde aquilo que o aluno busca”. A seguir alguns trechos da entrevista.

Quais os maiores desafios na alfabetização de jovens e adultos?

Hoje o maior desafio da educação de jovens e adultos é a mobilização para as pessoas que não são alfabetizadas chegarem até a escola. Essas pessoas têm muita dificuldade de admitir que não são alfabetizadas, isso porque vivemos em uma sociedade extremamente letrada e o preconceito é muito grande. Então, a dificuldade de falar que não sabem ler e nem escrever se torna um grande obstáculo, sendo um dos motivos mais fortes que levam o aluno a não procurar a escola novamente. É preciso que sejam feitas campanhas para que essa pessoa volte à escola. É necessário que o sistema público aproxime as empresas onde estão essas pessoas e possam fazer um trabalho de mobilização com elas. É fundamental saber por qual motivo esse aluno quis voltar a estudar para oferecer um incentivo maior.

Quando o aluno desistiu no meio da trajetória escolar, como fazer para que ele se mantenha interessado em aprender?

É interessante destacar, a evasão de jovens e adultos gira em torno de 40 a 50%. Por quê? Porque não é só o fator que o aluno fica desestimulado de estudar, existe uma série de fatores que levam ele a desistir dessa trajetória educacional. Geralmente, o aluno está em um local de trabalho que lhe permite estudar, logo o aluno troca de trabalho, porque este perfil de aluno está em trabalho temporário. Ou são trabalhos livres, quando há eventos grandes, acontece do aluno ficar ausente das aulas. Os empregos temporários levam o aluno a essas desistências. Também a questão da mudança de endereço, por motivos financeiros, a escola fica mais distante e isso se torna um motivo de desistência. Sabemos que não são todas as escolas na rede que atendem a educação de jovens e adultos. Por exemplo, o município de Goiânia conta com 270 escolas e somente 53 conseguem atender. Há também a questão em que a escola não responde aquilo que o aluno busca. Algumas metodologias adotam formas de trabalho pedagógico que não atendem a necessidade do estudante.

Como estão as aulas agora no contexto da pandemia?

Poderíamos pensar assim, que no contexto da pandemia o aluno da educação EJA, seja jovens ou adultos, o distanciamento poderia favorecer, mas na verdade não favorece. Primeiro porque temos um número bem significativo de uma população de mais idade da educação de jovens e adultos que não tem contato com a tecnologia e, segundo, que o acesso à tecnologia para a população em geral é muito pequena. Para ter uma boa aula on-line, precisa-se de internet e de equipamento de boa qualidade, infelizmente há uma carência disso em nossa população. E também os alunos do EJA – na grande maioria das vezes são pais – acham melhor dar oportunidade para os filhos estudarem no lugar deles. Nesse período de pandemia, quase não estão assistindo as aulas e nem estão utilizando o material que algumas escolas oferecem. Na pandemia, a modalidade que mais se afastou desse processo de aprendizagem foi a educação de jovens e adultos, sendo a que mais tem dificuldades. Por conta do poder público não prestar a atenção necessária, está cada dia mais distante o acesso à educação para esse público.



Leidy Mabel Quinones é aluna do 6º período de Jornalismo da Uniaraguaia, sob orientação da professora Ana Maria Morais