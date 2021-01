A UniAraguaia – Centro Universitário, por meio do Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais (NITE), vem oferecendo formações on-line e gratuitas voltadas para a inovação e uso de tecnologias em sala de aula desde 2019. No ano passado, os trabalhos deste núcleo se intensificaram ainda mais, quando se tornou urgente a qualificação de professores diante dos desafios impostos pela pandemia, que impossibilitou as aulas presenciais, levando à instalação do Regime Especial de Aulas não Presenciais (REANP).

Foi nesse cenário em que a sala de aula se estabeleceu em ambiente virtual de aprendizagem que, no ano de 2020, o NITE da UniAaguaia ministrou inúmeros cursos, atendendo mais de 20 mil participantes de todas as regiões do país e do exterior, abordando temáticas relevantes e atuais, como: a utilização das tecnologias em sala de aula, como utilizar os jogos como recurso para facilitar o processo de interação e aprendizagem, métodos e recursos de avaliação on-line, como promover a interação e cooperação nas atividades em grupo com recursos tecnológicos e outras temáticas, realidade aumentada e virtual, metodologias ativas e a utilização de recursos tecnológicos.

O público que participou dos cursos incluía professores de todas as etapas da educação, diretores de escolas, auxiliares, pais e responsáveis, estudantes e graduandos de todas as regiões do país e algumas participações do exterior.

Neste ano de 2021, a UniAraguaia - Centro Universitário - continua promovendo, por meio do NITE, cursos on-line, ao vivo e gratuitos para professores, no intuito de aprimorarem sua experiência, com ferramentas e metodologias inovadoras e com o uso das tecnologias voltadas à Educação. Confira:

Como utilizar a aprendizagem em baseada em projetos na educação básica (01/Fev);

Ensino híbrido (04/Fev);

Aprender a aprender com o uso de tecnologias (08/Fev);

A utilização das tecnologias em sala de aula (15/Fev);

Games em sala de aula (22/Fev);

Ensino híbrido para uma educação inovadora (23/Fev);

Ensino híbrido: práticas e métodos (01/Mar);

Como elaborar pesquisas e avaliações on-line (08/Mar);

Estratégias inovadoras na educação (12/Mar);

Como ensinar o aprender a aprender (15/Mar);

A educação na perspectiva do ensino híbrido (15/Mar);

Recursos digitais on-line para promover a interação do alunos (22/Mar);

Realidade virtual e aumentada em sala de aula (29/Mar).

Cursos às segundas-feiras, das 19h às 21h. Se interessou? Quer saber mais? Acesse o site bit.ly/oficinasuniaraguaia e faça sua inscrição.