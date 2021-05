O conceito espiral do silêncio – elaborado por Elisabeth Noelle-Neumann e publicado em obra de mesmo nome, em 1982 – foca na possibilidade de que os agentes sociais tenham receio de ser isolados de seus grupos de convívio caso expressem publicamente opiniões divergentes das consideradas opiniões dominantes. É o silenciar coletivo, pelo medo ou outros fatores que nos dá a ideia do Silêncio.

E por que esse silenciar ocorre em espiral? A arquitetura em espiral desse tipo de pensamento se dá porque o silenciar vai suscitando e influenciando um silenciamento coletivo em espiral. Há uma tendência progressiva ao silêncio, um ciclo vicioso, tratando-se de um movimento ascendente em espiral ao passar do tempo.

O indivíduo ao não expor suas ideias, automaticamente compactua com a opinião e o pensamento da maioria percebida, de modo que outras pessoas são desencorajadas a também verbalizar suas ideias. Como tal opinião foi publicada, tendemos a pensar que é a impressão da maioria.

A opinião pública deve ser entendida como a opinião consensual de todos, mas é uma opinião publicada, ou mesmo, uma opinião manifestada ou conhecida socialmente. Na espiral do silêncio não temos a opinião da maioria, mas daqueles que tiveram acesso a publicar sua opinião. O silêncio leva ao enfraquecimento da opinião minoritária.

Provavelmente você associou a espiral do silêncio com a cultura do cancelamento. A associação entre esses dois fenômenos é inevitável. Com as mídias sociais aumentou-se a aversão ao confronto, o que alimenta falsos consensos por meio da intimidação e do constrangimento do público.

O ‘cancelamento’ é um ataque à reputação que chega a ameaçar o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Basicamente é uma punição, um linchamento coletivo à imagem de uma personalidade, que pode ser pública ou não.

A internet hoje é um ambiente inóspito, ou consensualmente chamado de tóxico, há um medo constante do cancelamento e tal medo pode gerar a espiral do silêncio. O cidadão comum percebe que não pode opinar livremente, há um policiamento do que é dito e aí resiste o medo do isolamento. Obviamente a opinião pública ainda é formada pela televisão, mas temos que considerar todos os aspectos da formação da opinião pública que perpassam e muito pelas mídias digitais.

Em seu brilhante livro No Enxame: Perspectivas do Digital (2019), Byung-chul Han aponta para uma sociedade cujo nome foi perdido, dando lugar à anonimidade. Para Han nome e respeito estão ligados um ao outro pois o nome é a base do reconhecimento, respeito e da confiança mútua. Além de estar ligado diretamente com práticas ligadas a nominalidade como a responsabilidade, a confiança e promessa.

Para Han, a “mídia digital que separa mensagem do mensageiro, recado do remetente” e que aniquila o nome é responsável por um fenômeno que ele denomina por shitstorm. Han usa esse termo para descrever campanhas difamatórias, os cancelamentos, que alcançam grandes proporções na internet contra pessoas, marcas e empresas. “O shitstorm tem causas múltiplas. Ele é possível em uma cultura de falta de respeito e de indiscrição. Ele é, antes de tudo, um genuíno fenômeno da comunicação digital.” (HAN, 2019, p. 15).

O cancelamento não é um fenômeno novo, ele sempre existiu. Tomou dimensões maiores e é fruto de uma sociedade em que não há respeito, não há rosto e uma comunicação que deve ser acima de tudo uma comunicação ética: que caminha em direção a alteridade, pois somente ao outro ocorre a comunicação verdadeira e efetiva. O resto é ruído, barulho provocado por enxames.

Karine do Prado Ferreira Gomes é publicitária, mestre e doutoranda em Comunicação e professora nos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da UniAraguaia