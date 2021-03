Aposto que você, no final de semana, em um almoço com a família, já sentiu o (um) cheiro que te lançou ao passado, saboreando algo que costumava comer na infância. A cozinha tornou-se a sala de reuniões para muitos familiares, trazendo nostalgia e bem-estar emocional.

Mais importante do que o que se come, torna-se significativo observar como se come e com quem. A cozinha afetiva assume importância por possibilitar um resgate de experiências e memórias através da culinária. Nesse sentido, afetividade e culinária assumem importância, principalmente por contribuir para a relação entre o indivíduo e alimentação, alcançando um aspecto mais amplo.

Há quem pense que a cozinha afetiva está somente em sua casa, mas hoje existem movimentos como, por exemplo, o Comfort food que vem ganhando cada vez mais espaço em estabelecimentos gastronômicos. Dessa forma, o Comfort food busca chamar a atenção para o consumo consciente dos alimentos, visando promover formas de resgate de boas lembranças através de pratos que agradam o paladar dos indivíduos. Afinal, quem não gosta de viajar ao passado e sentir o tempero da infância?

O movimento da cozinha afetiva assume uma expressividade na medida em que passa a compreender a culinária não apenas pelo seu lado comercial, mas volta-se para observar de que forma a comida se relaciona com as vivências e experiências dos indivíduos e grupos sociais.

Dessa forma, retornar às origens, aos pratos e sabores da infância possibilita apresentar uma nova forma de experiência culinária. Para além da culinária tradicional, tratada como um aspecto comercial, a cozinha afetiva busca oferecer uma nova forma de comer. Trazendo como consequência uma aproximação entre o chefe e os clientes, brincando com emoções e sensações através da comida, e promovendo troca de informações, de histórias e lembranças.

Por Alessandro Pereira da Silva

Turismólogo e Gastrônomo

Pós-Graduado em Docência Superior

Mestrando em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio