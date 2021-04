O antropólogo Néstor Canclini afirma, em sua obra, Consumidores e Cidadãos (2010), que consumir é um ato político e, além disso, que o consumo constitui um bom ponto de partida para pensarmos acerca de grupos sociais. Para ele, tomamos decisões de compra, na maioria das vezes, selecionando marcas que reverberam nossas crenças, ideologias e valores culturais, compartilhados com nossos grupos sociais.

Sob outro prisma, nós, pesquisadores do comportamento do consumidor, bem sabemos que uma das mais importantes teorias da motivação – a teoria psicanalítica, de Freud – nos aponta para uma tendência constante do sujeito ao princípio do prazer. Nossas motivações ao consumo estariam ligadas a um desejo de gratificação imediata, que nos conduziria a querer sempre algo satisfatório e querê-lo cada vez mais.

Canclini afirma que o consumo não é um ato “irracional”, um gasto desnecessário e por vezes inútil, mas uma arena onde parte da racionalidade econômica, política e psicológica social pode se organizar. Quando consumidores tomam decisões de compra, selecionando bens específicos, estão definindo o que consideram publicamente valioso, assim como promovem sua própria integração e distinção social.

No contexto da sociedade de consumo, a busca pelo bem-estar e pela felicidade individual é a força motriz do consumo. Os sujeitos passam a se centrar mais em si próprios, na busca de sensações íntimas, como auto-estima, equilíbrio, harmonia interior e, assim, há uma necessidade constante de desejar (BAUMAN, 2008); uma busca desenfreada por bens que prometem felicidade, seja a partir de experiências emocionais promovidas pelas marcas, ou do consumo paliativo, que não os deixa cair em depressão, por exemplo.

Assim funciona a lógica da sociedade de consumo: a promessa de satisfação dos desejos e prazeres humanos só se mantém sedutora com a insatisfação constante dos sujeitos consumidores. Essa mesma sociedade pode ser comparada a um sistema de necessidades em que se promete prazer a partir do TER e, indo além dessa premissa, trata-se de uma sociedade em que os sujeitos são tidos, eles mesmos, como mercadorias.

Nas palavras de Zygmunt Bauman, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar constantemente as expectativas em relação a uma mercadoria vendável.

Dessa forma, de nada vale o TER, se ele não é exibido, mostrado e compartilhado com o mundo. É nesse sentido e, tomando também como características desse sujeito atual, o tornar público e espetacularizar suas construções identitárias cotidianas, que podemos dizer que se busca o consumo como forma de expor, nas diferentes vitrines sociais, aquilo que somos, a partir do que temos. Então, consumir deixou de ser algo individual. Ao analisarmos os comportamentos de consumo hoje, observamos que se trata de um comportamento com forte viés social e cultural.

É partindo desses pressupostos que a Antropologia vem assumindo relevância mercadológica, na gestão de marcas, enquanto ciência que aborda a dimensão simbólica e social do consumo. O método etnográfico, aplicado às estratégias de mercado, permite uma descrição densa e uma compreensão aprofundada do que importa a determinados grupos sociais e, indo além, do que está por trás de certos comportamentos. Assim, constitui uma ferramenta estratégica de valor para a gestão das marcas hoje.

Márcia Pimenta Faria é publicitária, mestra em Antropologia Social e professora nos cursos de Publicidade e Jornalismo na UniAraguaia.