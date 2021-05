Nas próprias palavras do apresentador Tiago Leifert, Juliette Freire, a paraibana vencedora do BBB 21, é um fenômeno. Ainda dentro da casa Juliette foi inspiração para 25 músicas. Canções cantadas por ela voltaram a ser hit e hoje conta com 28,6 milhões de seguidores no Instagram. Um case histórico de sucesso na história do programa. O que explica todo esse sucesso? Sem tirar o mérito da campeã, podemos trazer à luz, por meio de sua trajetória, algumas estratégias comunicacionais que são utilizadas em especial pelos publicitários.

Uma das estratégias foi a construção do seu personal branding. Se partirmos do pressuposto que marca é uma ideia, o intangível, o branding é a construção e gestão dessa marca. É ele que rege todos os passos estratégicos. Transferindo essa ideia para o personal branding, que é o ‘eu’ tratado como marca, percebemos como Juliette conseguiu um excelente branding. A convicção de sua personalidade regeu todos seus passos dentro do BBB 21. Para um posicionamento de marca efetivo precisamos passar credibilidade, relevância, diferenciação, alcance e inspiração que envolve as pessoas emocionalmente. Juliette alcançou tudo isso.

Outra estratégia é a identidade pessoal e cultural bem definida. Alguns chamaram Juliette de “Euliette” pelo seu sempre apelo a própria história e personalidade. O que parecia dentro da casa do BBB seu ponto fraco, aqui fora reforçava sua identidade. Quando ela se trazia para o centro da discussão, se afirmava como a protagonista. Juliette sabia contar sua história o tempo inteiro e em qualquer situação. Ao reforçar, principalmente, suas raízes nordestinas, gerou extrema identificação com o público.

A jornada da heroína é outra estratégia que pode ser identificada. Além da sua própria história de superação, Juliette teve um enredo dentro da casa do BBB. A jornada do herói, de Joseph Campbell, no livro O herói de mil faces, diz que um herói que vem do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes.

O Brasil viu em Juliette uma heroína: uma mulher nordestina, com uma história pessoal de superação, que foi menosprezada dentro do programa, duramente criticada – inclusive com ataques xenofóbicos ao seu sotaque – e que tratou com resiliência seus acusadores. Sua bondade, vista com desconfiança, fez o brasileiro se sentir coparticipante da sua jornada.

A teoria dos duplos, proposta por Edgar Morin, também é bem elucidativa sobre o caso. Os duplos são personagens ou pessoas públicas com os quais as pessoas comuns estabelecem elos emocionais fortes, projetando-se neles, vivendo por meio deles. Os duplos incentivam o consumo, pois o indivíduo tenta alcançar o duplo por meio da imitação, tenta tornar-se igual a ele, consumindo os produtos disponibilizados por esses duplos. O público, que viu em Juliette seu duplo, engajando-se em levar justiça à sua história. Sua jornada acaba com um prêmio: muito dinheiro e fama.

E, por fim, todo potencial que Juliette tinha e tem foi muito bem gestado pela sua equipe de comunicação, formada por 20 pessoas, entre eles amigos, que a conheciam bem. Com bom conhecimento de marca, a equipe soube aproveitar bem o timming de suas falas, ampliando seu storytelling nas redes, e se mostrou muito firme e consistente em seus posicionamentos, sabendo gerenciar qualquer possível crise que sua imagem sofreria. Percebemos como uma boa equipe de comunicação faz toda diferença.

Karine do Prado Ferreira Gomes é publicitária, mestre e doutoranda em Comunicação e professora nos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da UniAraguaia