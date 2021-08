É lugar comum afirmar que religião, futebol e política não se discutem. Assertiva que rechaço com veemência. Em uma democracia tudo se discute e todos são aceitos. No entanto, diferentemente das outras duas, a política tem seu lugar em todas as relações humanas e até por isso ela povoa desde a conversa de boteco até ser um objeto de ensino e aprendizagem.

Apesar de ser uma das formas de comunicação social mais antigas da história, a política somente se tornou uma disciplina com um formato lecionável, em meados do século XIX. Destaque especial para pioneira Columbia University, ao nomear, em 1857 o imigrante alemão Francis Lieber, como catedrático de História e Ciência Política, e mais tarde, em 1880, a Universidade criou o primeiro departamento de Ciência Política, sob a direção de John W. Burguess.

A partir de um emaranhado de relações no âmbito do poder, seja ele estatal ou não, a Ciência Política se desenvolveu enquanto disciplina e campo de pesquisas, bebendo em fontes da Filosofia, Sociologia, Economia, Estatística, História e o Direito, que têm colaborado com nossa ótica sobre os fenômenos.

Não vou mentir, falar sobre política é controverso em qualquer roda de amigos, quem dirá em uma sala de aula onde cada um vem de formações familiares, culturas e graus de compreensão dos fenômenos em sociedade, completamente diferentes. Mas é exatamente por isso que ter a Ciência Política em grades curriculares de cursos de ensino superior se faz tão fundamental.

Entender como funcionam as relações entre os Estados, no interior das sociedades, os motivos de governos intervirem ou não nas relações sociais e na economia, a existência e o fim de guerras, eleições e alternância de poder, relações entre as instituições políticas e jurídicas, funcionamento das instituições democráticas, todos esses e muitos outros são temas que sem a profundidade necessária e a maturidade democrática e cientifica de saber ensinar, mas também aprender, nos fazem retornar a assertivas irrefletidas como a que mencionei no início deste texto.

Em sociedades tão plurais como a nascente sociedade estadunidense onde a disciplina nasceu, ou na brasileira, em que vivemos a efervescência de novas pautas, é o que torna o debate maduro, fundamentado em dados, sobre temas comuns a todos e todas, como é a política, uma oportunidade ímpar. Além disso, o que tenho observado ao longo da formação de diversos alunos é que a disciplina tem sido uma ferramenta essencial nos mais diversos cursos de graduação e pós-graduação para a compreensão dos mais diferentes temas ao longo da formação acadêmica e profissional.

Não é tarefa fácil se desprender de opiniões fundamentadas em valores pessoais, culturais e religiosos aprendidos e apreendidos desde o nascimento. Também se ater a dados e discussões teoréticas, nem para o discente e nem para o docente é algo fácil. Mas a beleza do amadurecimento que a vivência acadêmica e universitária nos permite está exatamente na relação democrática. É sobre se questionar sobre como se enxerga o funcionamento do mundo antes e depois de um exercício contínuo de perguntas e busca por fundamentações que levem a hipóteses que serão questionadas futuramente, abrindo um ciclo. E sim, a Ciência Política é em grande parte um estudo sobre a democracia, mas também é a própria prática democrática em sala de aula.

Guilherme Augusto Batista Carvalho

Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Especialista em Políticas Públicas e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás. É pesquisador de temas que envolvam partidos, comissões parlamentares, eleições e comportamento parlamentar. Atua como Professor Adjunto nos níveis de Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu), no Centro Universitário UniAraguaia.