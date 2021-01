Atualmente, as pessoas têm se atentado que, para ter saúde em sua plenitude, devem ter um estilo de vida ativo. Com isso, tem aumentado a busca pela prática de exercícios físicos, atividades esportivas e cuidados com o corpo, junto a profissionais da Educação Física, com a proposta de uma prática regular de atividades pautadas em ações preventivas em relação às doenças crônicas não transmissíveis, o combate ao sedentarismo e obesidade, além da promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

O estilo de vida urbano é estressante e maléfico para a saúde, sendo o sedentarismo o causador direto e indireto para a mortalidade da população. Por isso, a procura por profissionais de Educação Física que atuem na prescrição e avaliação de exercícios físicos, bem como personal trainers, supervisores de corridas, professores de ginástica e modalidades esportivas, tem crescido substancialmente.

Não se exercitar regularmente traz mais prejuízos para a saúde e mortalidade do que o tabagismo, diabetes e doenças cardiovasculares, revela estudo publicado no JAMA Network Open. Para os pesquisadores, o sedentarismo deveria ser tratado como uma doença, tendo como principal tratamento a prática de atividades físicas em diferentes intensidades o maior número de dias ao longo das semanas. A pesquisa ainda salientou que o exercício físico pode ser benéfico para pessoas em qualquer condição de saúde, idade e sexo, sendo que o hábito de se manter fisicamente ativo também pode aumentar a expectativa de vida. Ou seja, em comparação com pessoas ativas, os sedentários apresentam risco até 500% maior de morte prematura. Nesse sentido, para uma prática segura e fundamentada em princípios científicos de acordo com as reais necessidades de cada pessoa, o profissional de Educação Física é essencial na orientação e prescrição de exercícios físicos para a população.

Tal profissional, tem um campo ampliado de atuação, seja em academias, estúdios, parques, clubes desportivos, resorts e agências de viagens, na ginástica laboral de empresas, colaborando com a saúde dos trabalhadores, além de hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e em equipes de saúde multiprofissionais (Resolução n. 391/2020), para instruir, tratar, auxiliar e acompanhar pessoas diagnosticadas e em tratamento de uma série de doenças, ou com necessidades especiais na prática de atividades físicas que beneficiem sua saúde, com o paciente em tratamento e recuperação, em conjunto com outros profissionais.

Além dos benefícios supracitados para a saúde física da população, a saúde mental também tende a se beneficiar com a prática dos exercícios físicos, sejam em práticas tradicionais em ambientes urbanos, ou junto à natureza, nos chamados esportes de aventura, como: montanhismo, escalada, trilhas, mergulho e mountain bike. As pessoas buscam adrenalina em atividades fora de suas rotinas, para liberarem o estresse e sentirem-se mais livres. Em tempos de pandemia, atividades supervisionadas e orientadas pelo profissional de Educação Física, independentemente de seu objetivo ou ambiente, tornam-se essenciais.

Por Dr. Célio Antônio de Paula Júnior

Doutor em Ciências da Saúde

Prof. Educação Física

Coordenador do curso de Educação Física- UniAraguaia