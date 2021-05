Após mais de um ano de aulas no regime não presencial, temos todos refletido sobre os desafios dessa experiência. A capacidade de adaptação da educação é, de fato, impressionante. Por educação refiro-me não apenas ao processo, mas às pessoas nele envolvidas. Alunos, professores e todos aqueles implicados nessa estrutura têm conseguido, com muita superação, reinventar a dinâmica educacional, garantindo o aprendizado e a aquisição do conhecimento nas mais diversas áreas.

No curso de Direito da UniAraguaia, temos vivido uma interessante experiência com o projeto Análise de Julgados do STF. Atividades como essa são normalmente realizadas em estudos presenciais também. O que merece destaque é o engajamento e o notório ganho de aprendizado durante o processo.

No segundo semestre de 2020, o julgado analisado foi a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.581) que pedia, dentre outras coisas, que a interrupção da gestação por mulheres infectadas pelo zika vírus não fosse considerada como crime de aborto. Nesta ocasião o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso apresentou uma reflexão sobre o tema defendendo, dentre outras teses, que “o tratamento do aborto como crime não tem produzido o resultado de elevar a proteção à vida do feto”.

A análise do julgado apresentava grandes desafios, como se pode perceber. A começar pela conflituosidade do tema, passando pela compreensão dos diferentes tipos de processos judiciais envolvidos, finalizando nos fundamentos teóricos do voto. O ministro utilizou a Teoria dos Direitos Fundamentais, do alemão Robert Alexy, o que levou os estudantes a um mergulho em águas mais profundas da ciência jurídica. E o resultado foi mais que satisfatório, especialmente porque os estudantes participaram ativamente na produção do próprio conhecimento.

Neste semestre, os estudantes analisaram uma nova decisão do STF. Desta vez sobre o Direito ao Esquecimento. A decisão foi de fevereiro de 2021, quando o tribunal negou provimento ao Recurso Extraordinário apresentado pelos irmãos de Aída Cúri, vítima de assassinato de grande repercussão nos anos 1950, no Rio de Janeiro. Eles buscavam reparação pela reconstituição do caso, em 2004, no programa Linha Direta, da TV Globo, sem a sua autorização.

A discussão central girava em torno do que deve prevalecer em casos assim, se a liberdade de imprensa e o direito à informação ou a proteção à honra e privacidade. As vozes a favor da publicação defendem que um povo sem memória é um povo sem futuro. Os contrários entendem que a privacidade da família deve ser respeitada, especialmente suas memórias dolorosas, por isso o direito de esquecê-las, ou de, pelo menos, não as ver expostas na mídia.

No voto vencedor, o relator, ministro Dias Toffoli ressaltou que “casos como o de Aída Curi, Ângela Diniz, Marielle Franco e, mais recentemente, da juíza Viviane Vieira, entre tantos outros, não podem e não devem ser esquecidos”. Destacou o compromisso do Poder Judiciário com o combate à violência contra a mulher tão lamentavelmente materializada em nossa sociedade. Por essa razão, o recurso não obteve êxito e a família de Aída Curi não alcançou a reparação contra a Rede Globo.

A dificuldade nesta última edição do projeto se deu, especialmente diante do emaranhado em que se transformou o próprio processo judicial, que passou por diversas instâncias antes de chegar ao STF. O resultado do trabalho foi apresentado para um amplo auditório online, como dita a nova dinâmica.

Nossa esperança é que a próxima edição do projeto se dê em um auditório cheio, com aquele fabuloso movimento que o ambiente universitário proporciona. Mas se não for possível ainda, permaneceremos ajustando finamente os desafios do ensino às necessidades do aprendizado.

Roberta Nascimento Barros é advogada, jornalista, mestre em História e professora do curso de Direito da UniAraguaia