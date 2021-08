Agosto é considerado o mês do advogado. Dia 11 é o principal, mas no decorrer das semanas são feitas diferentes homenagens, análises e críticas sobre o papel deste profissional. Em um país de proporções continentais como o nosso, com uma população de 213 milhões de pessoas e uma histórica divisão de terra e renda tão desigual, é notória a relevância de uma profissão “indispensável à administração da justiça”, como afirma o art. 133 da Constituição Federal Brasileira, ao tratar sobre a advocacia.

A Constituição deu à Advocacia o título de “função essencial à justiça”, ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública. Todas essas funções, se exercidas com intencionalidade e direcionamento corretos, são fundamentais para a defesa, por exemplo, dos interesses sociais, dos vulneráveis e das pessoas físicas e jurídicas contra todo tipo de injustiça e arbítrio.

Mesmo sabendo dos desvios pelo caminho é preciso reconhecer a importância do bom exercício da profissão. Advogado ou advogada são, acima de tudo, representantes do interesse de outrem. Assim como o atleta representa a nação numa olimpíada, um deputado representa eleitores no parlamento, o advogado representa o cliente e luta, com argumentos fáticos e jurídicos, para que seu direito seja garantido.

Nessa linha de raciocínio podemos perceber como é bom ser bem representado. E quão verdadeiro é o contrário. Pense em um trabalhador que foi demitido sem receber verbas rescisórias, uma mãe impedida de compartilhar a guarda do filho, um réu preso provisoriamente fora dos critérios legais ou uma pequena empresa pagando impostos indevidos. Coloque-se no lugar de qualquer deles. Imagine a diferença entre ter ou não um profissional que conheça os fatos e o direito que os resguarda e protege. Que atue pontualmente. Que o faça com seriedade e empatia.

Todo estudante de direito aprende, logo no início do curso, que a Constituição deve ser interpretada como um todo, como um sistema lógico que não se contradiz, mas que inspira, por sua fundamentalidade, todo o ordenamento jurídico. Assim sendo, os artigos 131 a 133, ao tratarem sobre a advocacia – pública e privada - precisam ser compreendidos como forma de colaborar para o alcance dos objetivos da República Federativa do Brasil, definidos no artigo 3º: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Pode parecer difícil, especialmente em momentos de crise, como o atual, mas quem poderia imaginar, 50 anos atrás, que hoje as mulheres seriam maioria entre os advogados brasileiros? Sim, os números atuais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil indicam que o número de advogadas é de 613.624 e de advogados 611.108. O ano de 2021 é o primeiro, na história, em que as mulheres representam a maioria dos profissionais da advocacia brasileira.

Há grandes desafios no horizonte. A pobreza no Brasil triplicou e continua avançando assustadoramente. De 9,5 milhões em agosto de 2020 passamos para 27 milhões em fevereiro de 2021 com a terrível perspectiva de chegarmos a 61 milhões de pessoas ainda esse ano. Se o acesso ao alimento é difícil, imagine a justiça?

E a defesa do direito à saúde, ao esclarecimento, ao regime democrático? Serão necessários muitos outros artigos!

Profª. Roberta Nascimento Barros

Advogada e Professora Universitária

Professora de Direito Constitucional da UniAraguaia

Mestra em História pela Universidade Federal de Goiás

Sócia do Escritório Nascimento Barros Sociedade de Advogados