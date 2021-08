Tema da reforma administrativa, a estabilidade do servidor público é ponto central de discussão da vida pública brasileira hoje. Muitas pessoas desejam o fim da estabilidade, por entenderem que ela impede a demissão de funcionários públicos.

Apesar de existirem sim muitos privilégios do setor público em comparação à iniciativa privada, como, por exemplo, a existência de um regime próprio de previdência, nota-se que a diferença vem sendo paulatinamente diminuída, como fez a Emenda Constitucional nº 103/2019 ao alterar a redação do art. 40, §2º, da Constituição, estabelecendo que as aposentadorias dos servidores ingressantes não poderão superar o maior benefício pago no regime geral. No entanto, há uma notória confusão entre o que é privilégio a ser equalizado e o que é prerrogativa do servidor.

Ao contrário do que se pensa, a estabilidade não é um salvo-conduto para a ineficiência ou para impedir a demissão do servidor. De fato, a estabilidade é conferida ao servidor efetivo que, após ter sido aprovado em concurso público e tomado posse, exerceu suas funções por três anos e foi aprovado em avaliação de desempenho. Cumpridos estes requisitos, o servidor pode perder o cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, procedimento de avaliação periódica, ou, em casos extremos, para adequação do orçamento do ente que estiver com as contas públicas comprometidas pelo gasto excessivo com pessoal.

Outros países adotam sistemas semelhantes, como exemplo, nos Estados Unidos os servidores públicos também têm direito a um processo administrativo anterior a sua demissão, sendo necessário comprovar a baixa produtividade ou improcedência de conduta.

O mais adequado, então, seria que aqueles que se revoltam contra a estabilidade dos servidores passassem a se preocupar com a conivência e burocracia dos responsáveis pelos procedimentos disciplinares, pelos processos judiciais de improbidade e crimes contra a Administração Pública, e pela inexistência de procedimentos de avaliação periódica.

A estabilidade não pode ser vista como um privilégio, uma vez que constitui uma salvaguarda a toda a coletividade, evitando o aparelhamento do Estado pelo governante da situação. Basta consultar um diário oficial do estado ou do município em um período de troca de gestão, quando diversos comissionados são exonerados e substituídos pelos afetos no novo governo, para entender que acabar com a estabilidade traria um grande prejuízo à continuidade do serviço público, considerando que, atualmente, o quadro de comissionados é trocado sem que se leve em consideração a qualidade dos serviços desempenhados.

Para apresentar um exemplo da importância da estabilidade, vejamos a seguinte situação envolvendo a desvalorização da advocacia pública municipal no interior goiano: Determinado município do norte do estado possuía legislação que criava e estruturava sua Procuradoria-Geral, prevendo três cargos a serem preenchidos, com subsídio de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), recebimento de honorários advocatícios, e uma função comissionada de Procurador-Geral, com um adicional de R$6.000,00 (seis mil reais) ao procurador que optasse por assumir tal responsabilidade. Posteriormente, a lei foi alterada, extinguindo a procuradoria-geral e prevendo apenas um cargo de procurador. O subsídio foi diminuído para R$3.000,00 (três mil reais), a função comissionada foi extinta, e o município, de forma indevida, previu que o procurador não poderia receber honorários.

Esse mesmo município, no início de 2021, firmou contrato com escritório de advocacia para representá-lo judicialmente e efetuar as consultorias jurídicas necessárias no âmbito administrativo. A referida Administração Pública municipal optou por uma parcela mensal de R$19.000,00 (dezenove mil reais) como remuneração aos serviços contratados.

A estrutura inicialmente prevista teria um custo de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) para a Administração Pública, com procuradores capacitados, selecionados por meio de concurso público, e com prerrogativas como a estabilidade para assegurar que atenderam ao interesse público do município, e não a interesses pessoais da gestão atual. Assim, ficam os seguintes questionamentos: Qual o interesse da Administração em manter um sistema mais caro e sem tais garantias? Seria para influenciar as posições da consultoria a ser realizada? Ou haveriam proveitos indevidos a serem aferidos? Encontrar tais respostas cabe aos órgãos de controle, ao Ministério Público e ao jornalismo investigativo.

Tiago Ducatti de Oliveira e Silva. Advogado e professor de Direito Administrativo e Ambiental da Uniaraguaia. Mestre em Direitos Humanos pela UFG, Especialista em Direito e Bacharel pela UFG. Atuou como assessor no Ministério Público de Contas do TCE-GO e na Procuradoria-Geral do Município de Goiânia.