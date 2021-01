A educação ambiental deve ser tratada nas escolas desde os primeiros anos acadêmicos de forma simples, e sempre mostrando a seriedade do assunto, deixando claro que todos os recursos naturais necessários para a sobrevivência dos seres vivos são extraídos do meio ambiente e como o crescimento tecnológico traz consequências desastrosas para o meio ambiente. Devido à facilidade de aprendizagem das crianças, após o seu entendimento, é acreditável que, em um futuro próximo, possa existir um ambiente mais sustentável, e que ações e posturas positivas venham a acontecer, como a diminuição do desperdício de água, descarte correto de resíduos, entre outros fatores mais complexos.

Pensando na junção do processo pedagógico da educação infantil e o cuidado com o meio ambiente, o Ministério da Educação elaborou o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), com o objetivo de auxiliar na realização do trabalho educativo nesta que é a primeira etapa da educação básica. O RCNEI é organizado de forma a apontar metas que contribuam para o desenvolvimento integral da criança e ofereça condições instrumentais e didáticas para o profissional atuante nesse nível. O documento é composto por três volumes que são organizados de modo a atender as exigências da Educação Infantil. O volume 1, "Introdução”, é um documento que especifica as reflexões conceituadas sobre creches e pré-escolas no Brasil, caracterizando a criança, a educação, instituição e o profissional. Com o título "Formação Pessoal e Social", o volume 2 tem como eixo de trabalho as etapas para a construção da identidade e autonomia da criança. O último referencial que corresponde ao volume três é denominado "Conhecimento de mundo".

Todos os referenciais são essenciais, pois demonstram formas diversas didáticas para ser ministrado com as crianças, com o intuito de garantir as informações sobre a responsabilidade de cuidar e preservar o meio natural como direito de todos que o usufruem, informando-se que os direitos passam a ser dever para a qualidade de vida de cada um, são meios para serem questionados sobre a destruição e preservação do meio ambiente, além de medidas que devem ser tomadas pela sociedade e governo. Todos os programas educativos possuem em seu conteúdo o intuito de desenvolver seus próprios conceitos sobre o que acontece com o meio ambiente, fazendo entender o porquê de cuidar e preservar, e levando as crianças a entenderem que é possível criar formas bastante prazerosas de aprender e entender o que pode ser feito por um mundo melhor e porque a educação ambiental é uma ação de preservação ao ambiente que engaja as crianças em processos e ações sustentáveis.

Assim sendo, o desenvolvimento de técnicas pedagógicas voltadas para a manutenção da natureza deve ocorrer desde o ensino infantil, pois são através delas que as crianças conseguem acesso às informações básicas e necessárias sobre o assunto e, consequentemente, conseguirão meios para formalizar suas próprias opiniões e desenvolver aptidões a serem seguidas aplicadas e multiplicadas sempre que se faça necessário.

A educação ambiental aplicada à fase infantil tem maior probabilidade de ser replicada, pois quando a criança aprende algo novo, além de repassar o aprendizado aos pais e pessoas do seu convívio familiar, ela também se prepara para ser um adulto melhor. As ações práticas quanto ao meio ambiente são essenciais e precisam ser desenvolvidas no ambiente escolar. É possível realizar uma análise de situações existentes e desenvolver ações a serem aplicadas como, por exemplo, incentivar educadores e educandos no processo de cultivar plantações, como a iniciativa de desenvolverem uma horta, pela própria equipe da escola, em conjunto realizarem a preparação do terreno, o semeio, o cuidado com o cultivo e a colheita.

Deste modo, é sabido que a educação ambiental é ampla e possui ainda diversos temas a serem trabalhados: consumo consciente de energia, cuidados com os animais, economia de água, consumo consciente de roupas e calçados, reaproveitamento de alimentos e compostagem, além de outros assuntos que integram a rotina familiar com o exercício escolar. Portanto, diante do acelerado processo de desenvolvimento que o mundo vive, a criação de uma consciência ambiental se tornou uma necessidade básica e as ações ambientais têm sua importância e inserem a criança nesse meio ambientalmente sustentável. Sem dúvida, a Educação Ambiental se mostra um caminho eficaz e prático para instigar no futuro adulto o desejo de cuidado e preservação do meio ambiente, pois a criança possui uma facilidade de absorção do mundo à sua volta e, quando ensinada corretamente, replica o conhecimento ao seu círculo afetivo. Se torna, portanto, de suma importância orientar os pequenos sobre a temática ambiental o mais cedo possível, com a premissa de que se tornarão adultos melhores e mais conscientes.



Por Dr. Milton Gonçalves da Silva Junior

Biólogo e Mestre em Biologia Ambiental

Doutor em Ecologia Aquática e Pesca

Prof. do curso de Engenharia Ambiental da UniAraguaia