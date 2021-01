A “profissão do terceiro milênio”, é como se refere o Prof. José Carlos Marion. O autor considera como excelentes as perspectivas para a profissão contábil, já que “a sociedade concentra sua atenção no novo recurso – a informação, e a Contabilidade, por excelência, é a ciência da informação”. Além disso, a evolução tecnológica se tornou uma importante ferramenta para a escrituração contábil. Dessa forma, o profissional contábil passou a se dedicar mais ao estudo – análise das informações e, consequentemente, está mais preparado para tomar as melhores decisões dentro do processo gestor da empresa. Isso significa que, mesmo diante de toda tecnologia, o profissional contábil faz toda a diferença nas decisões da empresa.

A profissão contábil é uma das profissões que mais oferece possibilidade de variações de funções. Caso o contador queira atuar como empresário contábil ou trabalhar com exclusividade para uma empresa, ele pode oferecer serviços como: planejamento tributário, analista financeiro, analista contábil, gestor de custos, auditor, gestor gerencial, controller, perito e outros. O profissional da área contábil pode ainda seguir a carreira pública, ocupando os cargos já citados, via concurso público, que traz estabilidade e salários consideráveis, como nos Tribunais de Contas de na Procuradoria Geral da União. Além de todas essas áreas, o profissional contábil também pode se dedicar ao ensino, como professor, pesquisador, escritor e palestrante.

Além disso, a atuação do contador vai além de organizar os registros das empresas, ele é peça chave no assessoramento e na consultoria de gestão e controle das empresas. Considerando que a legislação brasileira é muito complexa e está em constante alteração, o contador também é responsável por traçar as melhores estratégias e garantir uma gestão tributária adequada à dinâmica das empresas.

Além do conhecimento contábil e tributário, o contador também gerencia a parte patrimonial, trabalhista, econômica, de custos, e outras, atuando como um consultor dentro da empresa, mantendo sua importância em cenários de crise ou não.

Sempre acompanhando a evolução tecnológica, ele é o profissional mais qualificado para analisar as informações financeiras obtidas através dos sistemas informatizados e, a partir delas, projetar movimentações a curto, médio e longo prazos, na busca dos objetivos propostos.

Por Ma. Soraya Pedroso Coqueiro

Contadora e Pedagoga

Especialista em Auditoria e Gestão Governamental

Mestra em Desenvolvimento e Planejamento Territorial

Profa. dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial

Coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UniAraguaia