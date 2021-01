O combate ao racismo, preconceitos, homofobia, misoginia, xenofobia e outras formas de discriminação vêm sendo debatidas e bandeiras são levantadas, mas a forma mais eficiente de se combater atos discriminatórios é pela educação.



A UniAraguaia tem como um de seus objetivos combater qualquer comportamento ou conduta discriminatória, buscando sempre, através da educação, transformar a sociedade. Com uma infraestrutura de qualidade e adequada às necessidades de seus colaboradores e alunos, vem trabalhando na consciência e mudança de crenças discriminatórias.

A educação pode não ser a única saída para transformar nossa sociedade, mas, com certeza, é a melhor. Precisamos educar nossos alunos para serem não só contra o racismo, mas para serem antirracistas. A educação tem papel decisivo na luta contra o racismo no Brasil. Nossos livros escolares ainda trazem a imagem do homem branco, europeu e cristão, que é exemplo do ser perfeito, superior, bondoso e símbolo de beleza. É preciso desconstruir essa simbologia de que o branco é superior a pretos, vermelhos e amarelos, pois justificam sua dominação, exploração e morte, já que sua cor os torna menos perfeitos e menos humanos.

Desde 2003, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira. Para isso, as leis nº 10.639/2003 e a leis 11.645/2008 estabeleceram que tais assuntos devem ser ensinados nas escolas a cultura e o papel do negro e do índio no Brasil. A intensão dessas leis foi promover alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei que regulamenta o sistema educacional público e privado brasileiro e instituir uma educação antirracista, valorizando o povo negro e indígena, sua identidade e trajetória, imprescindíveis à formação do povo brasileiro.



Infelizmente, depois de tantos anos de alteração da LDB, os livros escolares ainda contam apenas sobre a escravidão e retratam índios como não propícios ao trabalho. A história, a luta e força do negro não são retratadas e esses livros trazem a imagem de um ser humilhado, incapaz, sem beleza, rude e agressivo.

Uma criança negra não consegue se espelhar nessas imagens e, ao mesmo tempo, não consegue se retratar nas imagens de televisão e propagandas. Assim, ao invés de amar suas origens, a criança negra rejeita e despreza sua raiz africana. Heróis negros nunca tiveram suas histórias contadas, e essa falta de representatividade é tão real que podemos perceber que, nas escolas onde o IDEB mais baixo, há maior número de crianças negras, e estudos demonstram que um ponto crucial para essa estatística é a sua baixa autoestima.

Se as capacidades de cognição da pessoa preta são as mesmas da pessoa branca, por que os índices de aprendizagem são tão diferentes? Fato é que ouvir a história de um povo negro escravizado e inferiorizado durante toda a sua vida, pode realmente influenciar no rendimento escolar. Por isso, uma educação antirracista é imprescindível para qualquer mudança positiva.

A educação no Brasil deve focar em todas suas descendências europeias, indígenas, africanas e asiáticas e fortalecê-las igualmente, sempre valorizando as diferenças e essa diversidade que faz a população brasileira tão bela, interessante e admirada mundo afora. Foi pela educação que reproduzimos o racismo, e é por ela que iremos realizar seu enfrentamento.



Se a educação silenciar a história do preto, ela perpetua uma educação racista. É preciso criar ações afirmativas para mudar a estrutura racista existente, qualificar trabalhadores da educação, desconstruir práticas racistas, fomentar a inclusão afro-brasileira e indígena nos currículos e em atividades durante todo o ano. E, quem sabe assim, construir uma sociedade mais justa e equitativa. Vai dar trabalho, mas temos que começar assim mesmo.

Por Ma. Ivna Olímpio Lauria

Advogada e Professora Universitária

Mestra em Desenvolvimento e Planejamento Territorial

Coordenadora Adjunta do Curso de Direito e do Curso de Gestão Pública

Coordenadora da Pós-graduação em Gestão e Políticas Públicas e Direito Aplicado às Indenizações da UniAraguaia