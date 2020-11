A ALFA Educação vem rompendo desafios e alcançando vitórias ao longo de sua história. Parte do Grupo José Alves, que tem uma longa tradição empresarial e de credibilidade no mercado, a Instituição forma profissionais protagonistas na vida em sociedade e no mundo dos negócios, sempre orientados para resultados.

O Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA – nasceu em 2000. Seu ensino é voltado para a prática e é referência também nos métodos inovadores em sala de aula. Seus campi dispõem de infraestrutura digna de países de primeiro mundo. Suas instalações são atualizadas e confortáveis, com salas de aula climatizadas, laboratórios amplos, modernos e constantemente atualizados.

A UNIALFA é nota 4 no MEC e possui certificação ISO 9001. Atualmente, desenvolve suas atividades acadêmicas em duas unidades estrategicamente localizadas em Goiânia, Goiás: a unidade sede fica na região Noroeste e há também a unidade Bueno, ambas projetadas no mesmo padrão de qualidade, tanto na estrutura física como na qualidade de ensino.

No ano 2000, ainda como Faculdades ALFA, eram 3 cursos de Graduação. Hoje, o Centro Universitário Alves Faria oferece 18 cursos nas áreas: Comunicação e Negócios; Engenharias e Tecnologia da Informação; Arquitetura e Urbanismo; Educação e Pessoas e Direito. Na Pós-Graduação Lato Sensu são mais de 20 cursos segmentados para as áreas de Negócios, Engenharia e Tecnologia, Direito, Educação e Pessoas. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são três mestrados: Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional; Mestrado Profissional em Administração e o Mestrado Acadêmico em Direito.

Desde 2009, a ALFA Educação atua também em São Paulo capital com a FADISP, oferecendo cursos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito, além de cursos de extensão.

Em 2017, as Faculdades ALFA passaram a se chamar Centro Universitário Alves Faria devido ao credenciamento junto ao MEC. Nesse mesmo ano, foi iniciado o processo de internacionalização das instituições UNIALFA e FADISP, garantindo intercâmbios e credibilidade especialmente para as Pós-Graduações ofertadas.

No final de 2019 foi inaugurado o Colégio ALFA. Voltado para a Educação Básica (ensino médio) essa instituição integra o Grupo ALFA Educação e nasce inovadora, dando protagonismo para os estudantes e autonomia para os professores. Tem parceiros fortes como a Escola da Inteligência idealizada pelo Dr. Augusto Cury para ajudar no desenvolvimento emocional e pessoal dos alunos e o DSOP para auxiliá-los com educação financeira. Robótica e empreendedorismo também estão em pauta como ainda inglês todos os dias e espanhol três vezes por semana.

A certeza da qualidade é o maior compromisso da ALFA Educação, pois acredita no desenvolvimento das pessoas, no poder da inovação constante e na educação como a maior ferramenta de transformação da sociedade. São 20 anos investindo no melhor: o seu futuro.