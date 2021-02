Desde a antiguidade para conquistar seus direitos e mostrar sua capacidade, as mulheres vem se evidenciando cada vez mais com o passar do tempo no mercado de trabalho. Temos muitos exemplos de mulheres que almejaram uma carreira de sucesso, e ultrapassaram este desejo. Muitas mulheres concretizaram uma carreira promissora, com esforço e força de vontade. De acordo com dados do Sebrae (2020) são cerca de 9,3 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, que representam 34% de todos os donos de empresas do país. Estas análises mostram que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm um nível de escolaridade 16% superior comparada aos homens. Vamos conhecer um pouco do sucesso de uma empreendedora da região de Goiás, ela é um exemplo de superação e inspiração para as mulheres que criou um novo canal de televisão.

A empresária Patrícia Santos Rodrigues Lima, 40 anos, casada, mãe de três filhos, moradora da cidade de Aparecida de Goiânia há 32 anos, filha de pais trabalhadores e humildes, sempre teve o sonho de ajudar a família ter uma vida melhor, durante sua infância via sua mãe ser humilhada quando era empregada doméstica. Aprendeu a enxergar as pessoas com um olhar diferente, valorizando e enaltecendo seus talentos.

Hoje ela é uma das proprietárias da TV A Set, um novo canal televisivo que trará a imparcialidade em seus conteúdos.

Nossa redação fez uma breve entrevista, inspire com suas respostas.

Qual seu grande sonho?

Sonho em construir uma grande escola integral, com estrutura cristã, não me refiro a religião, e sim aos ensinamentos bíblicos, que todos nós devemos ter desde o berço. Oferecer as crianças e jovens de nossa comunidade uma oportunidade de crescimento. Na grade curricular oferecer cursos de bons modos, esportes, dentre outros..., ensinar não só o conteúdo escolar como também a valorização familiar a cada aluno ali matriculado.

Também sonho em construir uma casa de apoio para andarilhos, ajudar essas pessoas que ficam debaixo das marquises é um desejo antigo, para que possam reaprender a viver em sociedade, oferecendo a eles a oportunidade que um dia lhe foi tirada ou perdida pelas más escolhas.

Eu sempre amei televisão, fui criada assistindo desenhos animado ao lado de meu pai, e sempre pedi a Deus para casar com um homem que gostasse de ver televisão e assistir desenhos, chega a ser engraçado, porém de fato hoje aos 40 anos eu realizo um sonho de infância, uma promessa de Deus em minha vida, sendo a superintendente da TV A Set, isso mesmo, um novo conceito televisivo nasce no Estado de Goiás.

Por que o nome TV A Set?

O sete representa o número perfeito que Deus me deu, os sete dias da criação do mundo, os sete dias da semana e o A de amigos, durante a caminhada da campanha politica erámos 7 pessoas unidas em prol de ajudar a construir sonhos, eu mesma escolhi o nome. E através desse canal quero fazer o bem, um canal imparcial que mostre a parte boa de todos, sejam políticos, empresários, que traga informação com verdade para a sociedade.

A tv será para gerar emprego, será a defesa dos que não tem voz, esse é meu intuito, fazer o bem, minha grande vontade é essa, que a televisão seja para quem não tem voz poder falar.

Você considera a mulher um sexo frágil?

A mulher é um ser forte, grandioso, capaz de gerar uma vida, de transformar sonhos, de vencer batalhas, ou seja, jamais frágil. As mulheres lutam sem medo em prol do que acreditam, não se limitam, então a fragilidade é acoplada na força feminina. Tenho orgulho de ser mulher.

E a família o qual o significado para você?

Minha família é meu alicerce e aprendizado constante, por eles que luto diariamente. São meus apoiadores, minhas conquistas sem eles não teriam valor algum.

O que a palavra solidariedade remete a você?

Atitude de amor, ser solidário é o ato mais lindo e humano em minha opinião. A capacidade da empatia e de ajudar o próximo em seus sonhos e conquistas não tem preço.

Ela finaliza nossa entrevista dizendo o que acha sobre empreender, “o empreendedorismo é a dedicação e a superação, através de histórias de inspirações”.

Instagram: @patriciarodrigues_ tv_a7