O Cropwise Protector é a principal e mais completa tecnologia da plataforma de produtos da Syngenta Digital – frente global da Syngenta, inaugurada em junho de 2020, para fortalecer suas soluções digitais, tendo o Brasil como pioneiro de suas operações. A ferramenta permite uma rápida gestão da operação e o monitoramento de ponta a ponta da lavoura. A tecnologia gera mapas, gráficos e análises a partir das informações de monitoramento, oferecendo insights para ações com rapidez e precisão, reduzindo riscos de perda na lavoura e de produtividade.

Atualmente, o Cropwise Protector atende a 10 mil propriedades, cobrindo uma área de 4 milhões de hectares no Brasil e no mundo. No estado de Goiás, está presente em 460 mil hectares, monitorando a produção de 311 agricultores, e conta com a parceria de 20 revendas. De acordo com Ronaldo Giorgi, Head de Agricultura Digital da Syngenta para a América Latina, “seus benefícios podem ser grandes aliados do produtor neste momento de safra em Goiás, pois fornecem dados precisiosos para o controle de diversas e importantes variáveis do plantio.”

Principais funcionalidades

Os Mapas de Calor gerados pelo Cropwise Protector possibilitam ao produtor a vantagem de fazer a aplicação localizada contra pragas e doenças, permitindo o controle somente da área afetada, o que reduz o uso de defensivos, os impactos ambientais e evita gastos desnecessários.

A solução também possui um Sistema de Alertas que avisa quando há informações novas sobre os talhões. Os alertas são gerados automaticamente a partir dos dados de monitoramento da lavoura e podem ser totalmente configurados pelo usuário. Dessa forma, o produtor acompanha tudo o que está acontecendo com velocidade, recebendo as informações no celular, tablet ou computador.

Já o Calendário Inteligente de Aplicações facilita o acompanhamento dos protocolos de aplicação. As anotações em cadernos ou planilhas avulsas dão vez ao controle digital, organizando e atualizando o calendário em um só lugar, o que reduz erros e evita atrasos na operação. A funcionalidade permite o planejamento de aplicações, e as operações futuras são replanejadas automaticamente à medida que os eventos são realizados.

A exemplo dos stories das redes sociais, o Farm Stories permite que o cotidiano da lavoura possa ser acessado de uma forma mais simples e direta pelo celular. As informações são geradas a partir dos dados coletados, que mostram um resumo de eventos dos talhões, por meio de telas e mapas. O story pode ser compartilhado em redes sociais, por e-mail ou salvo na galeria de imagens do celular do usuário, que consegue escolher com quem deseja dividir as informações dentro e fora da empresa.

O Cropwise Protector também conta com a John Deere Operations Center, uma plataforma online que reúne informações da operação e das máquinas da fabricante, permitindo o compartilhamento com parceiros. Os produtores que a utilizam podem fazer análises e tomar decisões mais precisas, uma vez que une os mapas gerados pelas máquinas (como de semeadura, aplicação e colheita) aos dados monitorados.

Serviços que agregam valor

O Cropwise Protector pode ser usado pelos diversos produtores de todo o Brasil, independentemente da cultura cultivada. Uma das formas de adesão é o Controle Certo, oferecido pela rede de distribuidores e cooperativas parceiras da Syngenta. Trata-se de um programa que presta apoio técnico, por meio de mão de obra qualificada, para agricultores sem equipes especializadas em monitoramento.

Os clientes também contam com acesso ao Academia Digital, uma plataforma de treinamento online, que oferece capacitação no monitoramento de pragas na soja e no uso da ferramenta. Por meio do Controle Certo, o Academia Digital capacitou 246 técnicos terceirizados nos oito estados em que há o serviço, tornando-os aptos a prestar o apoio aos produtores. Também treinou 182 técnicos de fazendas de grandes clientes diretos da Syngenta.

Pelos olhos do produtor

Paulo César Scariot, produtor associado COMIGO, possui propriedades em Rio Verde, Montividiu e Quirinópolis. O produtor conta com o programa Controle Certo em duas áreas de soja. “Em uma área em Quirinópolis, estávamos prontos para fazer a aplicação de inseticida. Naquele dia, recebemos o monitoramento do Cropwise Protector e percebemos que não era necessário fazer aquela aplicação. Também percebemos que as pragas não entravam na lavoura, ficavam mais na beirada, o que nos permitiu uma atuação mais precisa. Com certeza, trouxe benefícios ambientais e financeiros”, conta.

Segundo Ronaldo Giorgi, o modelo de trabalho da Syngenta Digital é baseado no suporte intenso ao produtor. “Oferecemos equipes de suporte que atendem aos problemas apresentados pela ferramenta, há apoio às revendas e cooperativas que trabalham em conjunto com ofertas, além de uma consultoria especializada e regionalizada por meio dos Especialistas em Transformação Digital”, ressalta. “Nossa missão é diminuir as incertezas no campo, fornecendo soluções práticas que transformam a vida do produtor e o colocam, cada vez mais, no controle da lavoura, com análises confiáveis para decisões na hora certa”, completa.