Com tratamentos exclusivos e personalizados para cada tipo de cabelo, o Spa Deia e Renata tem unidade em Goiânia desde 2016 e atende agora na rua 1.136, no Setor Marista. A história do empreendimento remete à história da própria família e, mais especificamente, da fundadora do negócio e criadora dos produtos e tratamentos, Déia Dios.

A primeira unidade foi em São Paulo, e o crescimento levou à abertura no Rio de Janeiro e, posteriormente, em Goiânia, que está sob o comando de Ricardo Dios e Luciana Souza. Atualmente, o Spa é famoso por atender artistas e personalidades influentes como Thassia Naves, Glória Pires, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Fernanda Souza, Hugo Gloss, Ingrid Guimarães, Di Ferrero, Rodrigão e Alexandre Pato, entre outros.

O Spa Deia e Renata entende que cada pessoa tem um cabelo, um momento e, consequentemente, um tratamento específico. A marca se sustenta em seis principais pilares: cuidado na atenção especial tanto com os aspectos emocionais quanto na saúde dos cabelos dos clientes; a história e a história dos tratamentos são antigas e de sucesso, passadas de mãe para filha; a inovação incorporada na nossa forma de agir, comunicar e se relacionar; a continuidade para gerar resultados expressivos; e a exclusividade dos tratamentos que, por isso, são personalizados para cada pessoa.

Deia Dios e Renata Souza momentaneamente não estão usando a marca Spa Dios, e sim Spa Deia e Renata.

Tratamentos

O Spa Deia e Renata possui tratamentos e produtos exclusivos para cada tipo de cabelo. Entre eles estão o Laser a Frio, que serve para estimular o colágeno da derme. Para os cabelos, ele ativa a circulação sanguínea, auxilia na multiplicação das células e aumenta o crescimento dos cabelos. É um importante aliado para o crescimento dos fios quando combinado com o tratamento Multivitaminas, o grande segredo da marca. Um complexo vitamínico com extratos naturais de ervas e livre de ácidos ou sais, desenvolvido para fios e couro cabeludo que reestrutura fibras, fortalece, remove o excesso de oleosidade, dá brilho, maciez e vitalidade aos fios promovendo o crescimento e prevenindo a calvície.

Já a velaterapia é o início de um tratamento de choque para a recuperação completa de cabelos quebradiços, finos e com pontas duplas. Faz parte de um combo especial (vela + bordado + multivitaminas) que remove todas as pontas duplas sem interferir no comprimento do cabelo e maximiza a reposição de vitaminas no caminho. O bordado é uma técnica especial e exclusiva, que revitaliza os fios e remove minuciosamente as pontas duplas, secas e danificadas sem mexer no comprimento, no corte ou no volume.

O tratamento com aminoácido, a matéria prima da queratina, é focado em repor o que o organismo deixa de produzir com o passar do tempo, regulando seu Ph, fechando as cutículas capilares e por consequência evitando a quebra. A Luz de Quartzo é eficiente em aumentar a irrigação do bulbo capilar, sendo indicado para tratamentos de queda de cabelo, falhas, excesso de oleosidade e seborreia.

A Infusão Capilar proporciona uma experiência única para os clientes. O know how de Renata Souza e Deia Dios em extratos naturais resultou na Infusão Capilar, que une tecnologia cosmética com tradicionais técnicas artesanais para eliminar o frizz, prevenir o envelhecimento do fio e auxiliar no equilíbrio do pH, deixando o cabelo mais nutrido, macio e brilhante. O ritual proporciona ainda uma sensação de tranquilidade e bem-estar: logo na chegada, as clientes são recebidas com um agradável chá quente e, durante a experiência, são surpreendidas com um aconchegante colar de ervas aquecido.

Por fim, o tratamento combinado é indicado para quem precisa maximizar seus resultados. O combo de aminoácido + limpeza + aminoácido que serve como tratamento de choque principalmente em cabelos loiros ou coloridos artificialmente, resgatando a naturalidade e saúde dos fios, regulando sua porosidade e evitando o tão indesejado frizz.

