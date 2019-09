Será que existe alguém que visite Pirenópolis e não se encante com a cidade aconchegante e linda que ela é? “Piri”, como é carinhosamente chamada por muitos, tem seus encantos, é fato! A famosa e bem frequentada Rua do Lazer, com bares e restaurantes que fazem jus à tradicional culinária goiana, e, também, o contato com a natureza nas cachoeiras e trilhas em meio ao Cerrado goiano são alguns dos atrativos encontrados por lá.

A pequena cidade cheia de charme conquista gente de todas as idades e lugares, que passam a tê-la como destino preferido para descanso, passeios, lazer e turismo com a família reunida, grupos de amigos ou ainda com aquela pessoa especial. E sabe o que tem por lá também? A Pousada Sesc Pirenópolis esperando por você.

Desde 2006, quando foi inaugurada, a proposta da pousada em Pirenópolis é promover o turismo histórico, já que a cidade é tombada como Patrimônio Nacional, pois conserva o aspecto natural, antigo e bucólico da formação de Goiás. Localizada bem pertinho do Centro Histórico, a pousada é dotada de infraestrutura com 40 quartos, restaurante, piscinas, sauna, churrasqueiras, e recebe hóspedes de excursões, viagens e passeios.

Os preços são acessíveis, principalmente em baixa temporada, com reservas que variam entre R$ 52 e R$ 201 para trabalhadores do comércio, conveniados e público em geral. Crianças com idade até sete anos não pagam e até 12 anos pagam 50%.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo do Brasil, em fevereiro deste ano, a região Centro-Oeste está entre as três em alta no mercado hoteleiro e contribui para a economia do país, gerando empregos e faturamento. Os pontos turísticos de Goiás são alguns dos principais para turismo nacional, um dos pilares do Sesc GO, que trabalha para oferecer sempre o melhor quando se trata de qualidade para seus hóspedes.

