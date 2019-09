Curitiba (PR), Porto Seguro (BA), Pantanal (MT), Foz do Iguaçu (PR), Campos do Jordão (SP) são alguns exemplos, além de muitas outras cidades com praias e pontos turísticos famosos que estão entre os destinos mais escolhidos entre os turistas brasileiros.

Veja o especial de férias so Sesc Goiás

Se você é daqueles que gosta de viajar com grupos de amigos e familiares, ou mesmo conhecer novas pessoas, aproveite a oportunidade que o Sesc oferece com o objetivo de promover o turismo social, cultural, histórico e ecológico nas diversas cidades do País. Acesse https://v1.sescgo.com.br/turismo/excursoes e consulte o cronograma das próximas viagens previstas, assim como as orientações e valores para cada uma.

As vantagens não têm fim: os pacotes de excursões incluem guias de turismo, passeios locais, alimentação, assistência médica, seguro viagem, parcelamento em 10x sem juros e descontos especiais para crianças. Podem usufruir desses benefícios os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com carteira assinada, e seus dependentes.

As inscrições são abertas durante todo o ano. Se programe com antecedência e aproveite as vantagens que o Sesc Goiás oferece para que você tenha descanso e diversão com a sua família.