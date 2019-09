O principal objetivo social do Sesc Goiás é promover mais qualidade de vida e oportunidades para a população. A instituição existe há mais de 70 anos e trabalha diariamente para isso. Com prestação de serviços nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência Social, o Sesc Goiás é uma instituição da iniciativa privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e administrada por empresários do comércio de bens, serviços e turismo.

Mais informações sobre o Sesc Goiás? Acesse aqui

No total, são 13 unidades fixas instaladas em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, Jataí e Pirenópolis. O Sesc Goiás conta ainda com sete unidades móveis espalhadas por todo o estado de Goiás com atividades e serviços sociais, o que favorece o acesso a seus serviços.

Na área da Educação, o Sesc Goiás atende alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Com ótima infraestrutura, crianças e adolescentes recebem uma formação educacional de qualidade proporcionada por uma equipe de profissionais capacitados e dispostos a oferecer sempre o melhor possível, não só enquanto educadores, mas como formadores de verdadeiros cidadãos arraigados em bons valores sociais, culturais e morais. Além disso, no Sesc Goiás também são oferecidas aulas de idiomas inglês, espanhol, francês e alemão, para crianças, jovens, adultos e idosos, nos polos de Goiânia, e Inglês em Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Itumbiara e Rio Verde.

Na área da saúde, o Sesc se preocupa, e muito com a comunidade. Educação em Saúde, Nutrição, Saúde da Mulher, Oftalmologia e Saúde Bucal alcançam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que podem aproveitar dos serviços oferecidos mediante avaliação e agendamento prévio. As unidades contam também com academias equipadas com professores e aulas em diversas modalidades.

O Sesc Goiás também tem muita cultura! A instituição se preocupa com a promoção, o acesso e a valorização cultural. Artes, cinema, música e teatro para todos os gostos. Festivais, eventos e diversas apresentações fazem parte do calendário de eventos nas diversas unidades do Estado. A democratização e o incentivo culturais são grandes preocupações do Sesc Goiás. Já na área do lazer, é pioneiro e reconhecido no país por seus clubes hotéis, pousadas, passeios e excursões. Reservas e inscrições são abertas durante todo o ano com preços acessíveis e descontos especiais fora de alta temporada.

Assistencialismo social também é uma das bandeiras que o Sesc Goiás levanta com orgulho e realiza trabalhos sociais com grupos de idosos, promovendo saúde, atividades físicas e momentos de lazer. O Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional, é coordenado pelo Departamento Nacional do Sesc e redistribui alimentos excedentes, próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, e desenvolve ações educativas permanentes em nutrição e assistência social, por meio de cursos, oficinas e palestras para entidades sociais cadastradas.

Ainda nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, atualmente estão sendo ampliados projetos e eventos no empenho de levar cada vez mais oportunidades e chegar até a comunidade. Exemplos são Sesc nos Bairros, Sesc nos Parques, Natal de Encantos, Copa Sesc, Sesc Geek, Aldeia Sesc de Artes e Mostra Sesc de Música.

Enfim, o Sesc Goiás cumpre sua missão e está à frente quando o assunto é promover cidadania de forma integral na sociedade. Ele foi criado e desempenha um ótimo trabalho especialmente para cada cidadão. Aproveite as vantagens, as oportunidades e o alcance que a instituição oferece. O cartão Sesc também é um facilitador para utilização de todos esses serviços. Para mais informações sobre todas as atividades oferecidas pelo Sesc em Goiás, acesse o portal sescgo.com.br.

O Sesc está sempre perto de você.