Com infraestrutura ideal e diversão para todas as idades, o Sesc Goiás dispõe de parques aquáticos em quatro das suas unidades instaladas no Estado. Com piscinas de vários tamanhos, brinquedos, saunas, restaurantes, lanchonete e bares, os parques são para hóspedes, mas também para quem deseja passar o dia. Além de diversão, também oferecem aulas de natação e hidroginástica para conveniados.

Veja o especial de férias so Sesc Goiás

Em Goiânia, o parque aquático da unidade Sesc Universitário está aberto aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Já na unidade Sesc Faiçalville, o horário é de terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h. O parque aquático do Sesc Anápolis é aberto de terça a domingo, das 9h às 18h. Para as três unidades, os valores variam entre R$ 5 e R$ 25, para conveniados e público em geral.

O parque aquático do Sesc Caldas Novas fica aberto diariamente das 8h à 0h para hóspedes; para os visitantes, a entrada é permitida entre 8h e 16h, com permanência até as 18h. Os valores variam entre R$ 18 e R$ 74, conforme opção por alimentação inclusa na diária.

Aproveite os dias de sol para curtir sua família e pegar aquele bronze. A criançada? Pode ter certeza que aproveitará ao máximo toda a estrutura dos parques aquáticos do Sesc. Consulte https://www.sescgo.com.br/unidades, pesquise a unidade de sua preferência, os horários de funcionamento, valores pagos e descontos em baixa temporada para que você possa desfrutar de um dia bem especial.