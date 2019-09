E se você puder viajar, conhecer novos lugares e vivenciar novas experiências sempre com um precinho camarada e diversas vantagens para você, sua família ou um grupo de amigos? Com o Sesc Goiás, isso é possível o ano todo. Com mais de 70 anos de existência e história, a instituição é pioneira no Brasil e, com o passar dos anos, se aprimorou e tornou-se referência no país e no mundo quando o assunto é turismo social.

Entre todas as unidades do Sesc no Brasil, a de Goiás se destaca pelo trabalho desenvolvido e oferecido para o turista, de acordo com os princípios da solidariedade, sustentabilidade e responsabilidade social, além da seriedade e comprometimento com os serviços prestados. O Sesc Goiás oferece diversas opções de lazer em seus clubes, hotéis e pousadas, localizados em Goiânia, Caldas Novas e Pirenópolis. E para ter acesso a todos os serviços é só apresentar o Cartão Sesc.

Os preços são acessíveis, há possibilidade de parcelamento em dez vezes sem juros e ainda é possível ter bons descontos. Outras vantagens são a hospedagem gratuita para crianças com idade até sete anos e 50% de desconto para crianças com até 12 anos. São oferecidos também pacotes que incluem refeições, atividades culturais e passeios. Uma boa dica é: em meses de baixa temporada, como março e abril, e dias de semana, os preços são melhores ainda. Basta se programar e curtir o descanso.

E você sabia que o Sesc Goiás também promove excursões e passeios para diversos destinos em Goiás e no Brasil? Exemplos dentro do Estado são: Fazenda Babilônia, em Pirenópolis; Fazenda e Vinícola Jaboticabal, em Hidrolândia; Salto de Corumbá; Hot Park, no Rio Quente, e outros. Fora do Estado: Curitiba (PR), Porto Seguro (BA), Pantanal (MT), Foz do Iguaçu (PR), Campos do Jordão (SP) e muitas outras cidades com praias e pontos turísticos famosos.

No site sescgo.com.br/turismo, você faz reservas para hotéis e pousadas de acordo com datas disponíveis; e encontra o cronograma completo com passeios e excursões que estão programados para todo o ano, assim como os valores de cada um. Basta você acessar, se programar direitinho e a diversão certamente será garantida. Com o Sesc, você aproveita as férias de janeiro a janeiro!