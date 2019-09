Qualquer dia pode ser um bom dia para passear. Quem é que não gosta de estar com a família ou entre amigos para curtir aquele passeio bem legal em cidades diferentes? Em Goiás, você pode encontrar diversos tipos e perfis de atrações.

Caldas Novas e Rio Quente são as principais estâncias hidrotermais do Brasil, movimentando o turismo de lazer no Estado. O turismo histórico da Cidade de Goiás, Corumbá e Pirenópolis também são atrativos e contribuem para economia. Há ainda o turismo ecológico que se destaca na Chapada dos Veadeiros e Rio Araguaia.

O Sesc Goiás promove passeios em grupos para diversos lugares no Estado de Goiás. São várias opções de diversão. Bons exemplos são: a Fazenda Babilônia, em Pirenópolis; Fazenda e Vinícola Jaboticabal, em Hidrolândia; Salto de Corumbá; Hot Park, no Rio Quente, e outros pontos turísticos que incentivam o turismo cultural, rural, ecológico e histórico.

Aproveite seu tempo livre e as inúmeras vantagens que o Sesc oferece para você. Os passeios incluem ida e volta em ônibus confortáveis, contam com guias turísticos, alimentação e, claro, muita diversão.

Consulte o cronograma de passeios com inscrições abertas e os que ainda estão previstos para acontecer neste ano. Acesse https://v1.sescgo.com.br/turismo/passeios e fique por dentro de tudo que vem por aí. O Sesc promove e incentiva o turismo social. Reserve um tempinho na sua agenda para passear.