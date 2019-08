O mundo está cada vez mais aberto à inovação, com o crescimento das startups, dos pequenos negócios, o desenvolvimentos dos dispositivos em rede e o surgimento de novas tecnologias, que dão origem a profissões e cursos cada vez mais diferenciados.

Com as opções mais atualizadas de profissionalização, Senac está sempre alinhado com o nosso tempo e com o mercado. Oferece cursos voltados para diferentes faixas etárias, de crianças a idosos, de vários estilos e com diversos objetivos. O Senac facilita a vida de quem procura se capacitar ao longo da vida, ou por uma nova oportunidade de trabalho, de reposicionamento de carreira, ou mesmo de realização pessoal. Se ainda está indeciso por qual sonho seguir, pode conferir uma lista de cursos de capacitação, cursos técnicos, profissionalizantes, de aprendizagem comercial, de graduação, de pós e MBA.

Em levantamento da FSB Pesquisa, encomendado pela CNI e realizado em todo o País, as entidades do Sistema S receberam nota 7 por sua participação na qualificação profissional. Enquanto as redes públicas e privadas tiveram notas 4,9 e 6,3, respectivamente.

Em Goiás, são 18 unidades, atendendo a população em diversas modalidades de cursos livres, técnicos, de extensão, de graduação e pós-graduação presencial e a distância. O Senac Goiás desenvolve também atendimento específico para empresas, com palestras, seminários, workshops, oficinas customizadas, conforme a necessidade e particularidade de cada organização.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial está presente em mais de 1.800 cidades brasileiras. Há mais de 70 anos vem despertando e incentivando a profissionalização em diversas áreas do conhecimento e do mercado. Com infraestrutura e corpo docente de alta qualidade, o Senac se propõe a realizar sonhos, seja de quem deseja construir uma carreira de sucesso (ou melhor se qualificar nela), seja de quem quer novas experiências.

Se você ainda não se formou, ou quer se especializar, ou ainda deseja mudar de área de atuação, a hora é agora. São mais de 300 cursos em Goiás. Para cada sonho, o Senac tem uma opção. Conheça mais: www.go.senac.br