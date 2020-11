Na família, o pai, Gilberto Cortopassi, soma 46 anos de profissão e, mesmo aposentado, continua na ativa. O filho, Lucas, mantém a tradição de atendimento em Catalão, na Cortopassi Odontologia. “Meu pai é muito ativo e hoje trabalhamos juntos”, definiu. Com 13 anos dedicados à área de saúde, oito deles em São Paulo, Lucas Cortopassi é especialista em Ortodontia e Dentística, com mestrado. Em junho de 2019, retornou definidamente os atendimentos no consultório em Catalão, segundo ele, com uma visão diferente para gerir o negócio. “Faço os atendimentos dos meus pacientes como também administro o consultório. Foi nesse momento de reconhecimento de atividades que senti a necessidade de buscar o Sebrae”, comentou Lucas.

Na grade das consultorias que o Sebrae oferece para dar uma força aos pequenos negócios, incluindo valores com descontos de 70 por cento, o MEI, o autônomo e toda a empresa que decidir saber mais sobre si mesmo, encontrará ferramentas e caminhos possíveis. Para Lucas Cortopassi, a gestão dos processos administrativos e financeiros, a pesquisa de mercado e marketing digital foram o foco e as questões emergentes. “Foram 20 horas de imersão para conhecer o mercado que estava retomando. Meu retrospecto em grandes clínicas em São Paulo revelou nuances que eu poderia implementar. O Sebrae também fez diferença significativa para entender uma clínica como negócio, pois essa questão de empreendimento, essa visão, nos falta na formação acadêmica”, destacou.

O formato ágil e mais fragmentado de atendimento pelo qual optou no Sebrae foi ideal nesse momento para o cliente. “Separamos como num passo a passo para mantermos um contato posterior e lançar mão de uma nova consultoria”, explicou Lucas ao destacar a opções para esse primeiro ciclo focado em: pesquisa de mercado, precificação, conhecimento da realidade concorrente, mídias digitais.

O especialista em saúde bucal destacou que, por meio dessa consultoria, foi possível abrir a visão de ampliação do negócio com a qual ele já sonhava, sair do modelo de consultório para modelo de clínica. “Esse é o planejamento, quando novamente usaremos mais ainda os trabalhos de consultoria, ampliando oportunidades e colocando em prática outros pontos a aprender”, adiantou.

O odontólogo tem a destacar, voltado para área de saúde, que em sua percepção, cerca de 90% do segmento não entende a necessidade da figura de um administrador, responsável pela gestão no negócio. “O dentista e uma secretária são os que geralmente fazem essa parte. Mas, buscar a ferramenta certa no Sebrae, abre nossa mentalidade de que é um negócio, com vários compartimentos que merecem gestão para trazer resultado; e isso não se faz sozinho como dentista, é preciso um grupo seleto para fazer. A consultoria do Sebrae me abriu esse universo, serei dentista e gestor com competência, conhecimento e ferramentas para isso”, finalizou

Serviço

Odontologia Cortopassi

R. Randolfo Campos, 144 - Centro, Catalão – GO CEP 75701-230

Telefone: (64) 3411-2415

Agendamentos: doctoralia.com.br