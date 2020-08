O novo coronavírus causou a maior perturbação na memória viva da maioria dos proprietários de salões de beleza, mas também trouxe chances de se fazer um balanço e planejar a reabertura consciente. Nunca antes na história houve uma oportunidade como essa para redefinir suas regras e regulamentos para reiniciar os negócios após uma paralisação inesperada.

A flexibilização das medidas de isolamento social no Brasil e a consequente retomada das atividades econômicas motivaram o Sebrae a elaborar um conjunto de protocolos para orientar os micro e pequenos empreendedores. A cabeleireira e empresária Élita Ferreira Silva implementou novas técnicas, promoções e o lançamento de novos produtos ao reabrir as portas de seu salão de beleza. “Além disso, todos os atendimentos ocorrem conforme indicação da vigilância sanitária e de acordo com os protocolos de retomada do Sebrae, o que me trouxe mais tranquilidade”, relata.

Élita trabalha com salões de beleza há quase 30 anos e há três possui sua própria marca. “Meu negócio de salão de beleza existe desde 1992, mas foi em 2017 que criei a minha própria marca”, conta. Foi Élita quem desenvolveu os produtos que levam o seu nome. “Meu produto foi criado por mim, conheço a necessidade dos profissionais junto ao cliente e também as necessidades dele. Todos esses anos como cabeleireira me proporcionaram essa experiência”, diz.

Élita viu no empreendedorismo uma oportunidade. “Quando comecei, foi uma opção interessante, pois eu tinha que trabalhar e criar os filhos. A parte de cosméticos veio depois de uma missão patrocinada pelo Sebrae na “Cosmoprof”, na Bolonha.

Élita quer ver sua marca ser reconhecida, ganhar o mercado interno e exportar os seus produtos. A empreendedora fez parte do Grupo Empreender Salão de Beleza, uma iniciativa Sebrae Goiás, além de ter participado do programa “Mulheres Empreendedoras”, também da instituição.

