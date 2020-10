A Tele Tintas Madeireira, empresa com 30 anos de mercado em Rio Verde, é especializada no ramo de marcenaria, pisos laminados e luminárias. A loja possui materiais utilizados na fabricação de móveis como mdf, compensados e dobradiça, dentre outros itens. Segundo Jacob Estevam, diretor de vendas da empresa, o comércio não vende produtos apenas para marceneiros, mas também ao público em geral. “O cliente pode trazer as medidas que necessita para fazer o móvel desejado. Por termos materiais de grande tamanho, trabalhamos com entregas”, explica.

Como diretor de vendas da loja, Jacob trabalha em um ramo diferente da sua formação acadêmica, pois formou em zootecnia e, sendo assim, teve que desenvolver-se na sua atividade comercial. “É certo que corri atrás para aprender sobre questões administrativas”, lembra. Logo, na busca por mais conhecimento, ele utilizou os produtos on-line do Sebrae, a exemplo dos cursos rápidos, e participou de um programa de inovação o que, segundo ele contribuiu para a construção do site da Tele Tintas Madeireira. “Além destas capacitações, fiz o Empretec o ano passado”, complementa.

Para ele, todos os cursos e orientações foram importantes, pois auxiliaram sobre a administração de um negócio e sobre o mercado, dentre outras questões. O cenário do crescimento econômico e populacional de Rio Verde, com a construção de novos condomínios, residências e edifícios, aquece o mercado de móveis planejados no município, segundo informou. “Digo que, antigamente, ter um móvel planejado era algo caro e difícil, mas hoje muitas pessoas conseguem planejar para fazê-lo em casa”, comenta.

Uma característica do comportamento do consumidor hoje, segundo Jacob, é que ao invés de planejar a casa inteira, ele pensa diferente. “Por exemplo, a pessoa pede um móvel planejado na cozinha primeiramente e depois, projeta um guarda-roupa.” De uma forma geral, o diretor avalia que o movimento de clientes sempre foi bom na cidade. Inclusive, lembra da concorrência de comerciantes de Caldas Novas e Goiânia que procuram vender em Rio Verde também.

Para Jacob, se o empreendedor monta o negócio e trabalha da forma correta, o empreendimento desenvolve consequentemente. “Eu tenho formação em outra área, mas comecei a mexer com o comércio. Então, o Sebrae me ensinou a trabalhar algumas coisas que não fazia direito”, conta.

Um detalhe importante nessa época de pandemia do Covid-19, é o “boom de vendas” na loja, conforme relatou Jacob “Isso aconteceu, provavelmente, porque muitas pessoas passaram a ficar em casa e a pedir por móvel novo. Assim, vejo que as vendas aumentaram de forma significativa.” A dúvida, segundo ele, é ver como será o comportamento do consumidor depois que a pandemia terminar e a situação voltar ao normal.

O coordenador da Regional Sudoeste II do Sebrae, Cláudio Laval, lembra que a Tele Tintas Madeireira é um cliente novo do Sebrae e destaca a participação de Jacob e equipe junto à entidade. “É importante dizer que eles buscaram consultoria para criação de site e aceleração da venda digital. A loja também se preocupou com as tendências e necessidades atuais diante da pandemia”, diz.

SERVIÇO

Tele Tintas Madeireira

Endereço: Rua Ilídio Leão, nº 635, Setor Morada do Sol

Instagram: @ttmmadeiras

Telefone: (64) 3622 4153

Whatsapp: (64) 9 9265 2772