O Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza, nacionalmente, de 20 a 24 de maio, a Semana do MEI 2019. A proposta é ampliar as ofertas de capacitações gratuitas para o microempreendedor individual (MEI) por meio de oficinas, palestras e orientações técnicas, atendimento presencial, além do registro de empreendedores que querem se tornar MEI.

De acordo com a legislação em vigor, cerca de 600 atividades compõem a relação de negócios que podem ser formalizadas. De janeiro a março deste ano, 80,8% das novas empresas abertas foram de MEI e, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, um dos principais anseios dos microempreendedores é aprender mais sobre controles financeiros e orientação para o crédito.

Por isso, juntamente com a Semana do MEI, ocorrerá também a Semana Nacional de Educação Financeira. Banco do Brasil, Banco do Povo, Caixa Econômica Federal, Agência Goiás Fomento, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e Sicredi vão orientar os empreendedores, por meio de apresentações de linhas de crédito específicas para esta figura jurídica.

A programação do Sebrae Goiás totaliza cerca de 200 atividades (oficinas, cursos, palestras, atendimento, encontro de crédito), distribuídas em quase 700 horas de capacitação, em 70 municípios, e vão acontecer em todos os pontos de atendimento do Sebrae (cerca de 40 pontos) e em espaços de instituições e demais parceiros.

Interessados em participar da programação da Semana do MEI em Goiás devem se inscrever pela Central de Relacionamento Sebrae 0800 570 0800 ou no portal www.sebraego.com.br