O Sebrae oferece novas oficinas e cursos com metodologias ágeis. De forma prática é possível conhecer os mais modernos conceitos e estratégias de gestão. Com as mãos na massa, o empreendedor aprende técnicas e ferramentas de gestão que o levarão a: testar ideias, desenvolver novos produtos, serviços, modelos de negócios, adquirindo habilidades do futuro para o presente, além de estar preparado para a nova economia e superar desafios com rapidez e inovação.

A analista do Sebrae Goiás Paula de Paula explica que as metodologias ágeis são voltadas para quem quer melhorar seu modelo de gestão. “Com o que há de mais moderno e ágil em metodologia de aprendizado, os cursos e oficinas aliam a prática ao conhecimento teórico”, afirma.

Cursos e oficinas

Os cursos Design Sprint e Idealab irão oferecer, de 23 a 27 de setembro, ferramentas tais como o sprint, método criado pelo Google com o objetivo de fazer com que pessoas e empresas desenvolvam projetos, produtos e serviços inovadores, além de uma maratona de ideação, durante o Idealab.

O conjunto de oficinas e cursos ‘Hands_on, mãos na massa’, permite ao participante aprender de forma prática e lúdica, conceitos e estratégias de gestão atuais e alinhadas com o que há de mais novo em metodologias ágeis.

Luís Felipe Silva, proprietário da GeekPlay, um espaço de convivência dedicado ao público Geek/Nerd, participou das oficinas com metodologias ágeis do Sebrae. Para ele, foi um momento de crescimento. “As oficinas Hands_on oferecem na primeira parte oficinas In_books e colocam ideia principal do livro em uma oficina”, observa. Já a segunda parte é On_Board, que utiliza jogos de tabuleiro para ensinar outros tópicos. Ao fim dos jogos, conseguimos traçar alguns panoramas com a nossa vivência, o nosso dia a dia”, disse o empresário.

Confira a programação e efetue a inscrição nos canais de atendimento do Sebrae: 0800 570 0800 / lojavirtual.sebraego.com.br