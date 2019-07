Foram prorrogadas as inscrições para o Credenciamento de Empresas para integrarem o Cadastro Nacional de Empresas Prestadores de Serviços de Consultoria e Instrutoria do Sebrae Goiás. As inscrições podem ser realizadas até 24 de julho de 2019. Para saber todos os detalhes e realizar inscrição acesse o edital no site do Sebrae Goiás www.sebraego.com.br. O valor da inscrição é de R$ 200,00. Em caso de dúvida, enviar email no endereço: credenciamentosebraego@metropolesolucoes.com.br

Segundo Seila Maia Lemos Guimarães, coordenadora da Unidade de Gestão de Credenciados do Sebrae Goiás, o processo de credenciamento consiste em duas etapas: inscrição e habilitação jurídica e qualificação técnica e regularidade fiscal. “As empresas aprovadas no processo de credenciamento integrarão o cadastro de empresas prestadoras de serviços de instrutoria ou consultoria do Sebrae, não existindo número mínimo ou máximo de empresas credenciadas, que irão prestar serviços quando demandadas”, explica a coordenadora