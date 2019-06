Com atendimento personalizado e horário marcado em repartições públicas e empresas privadas, a empreendedora Gissel Briceño, proprietária da Gissel Joias, trabalha com a revenda de semijoias e joias em prata 925 e ouro 18k. Ela, que atuou por 20 anos como jornalista, sempre gostou das vendas e descobriu sua grande vocação para o empreendedorismo e, por isso, não abre mão das capacitações do Sebrae para gerir o negócio da forma correta.

Gissel saiu do emprego e se dedicou apenas à venda das joias, com a ajuda do esposo. Após um ano à frente do negócio, veio a vontade de aprender mais sobre práticas empreendedoras em capacitações como o Bootcamp Empreendedorismo em Ação, desenvolvida no Sebrae Goiás. “O curso é muito bom para quem começou a empreender e quer ter mais noção de como moldar o seu sonho. A capacitação me ensinou que temos que colocar tudo no papel e precisamos errar para aprender, além de ser uma oportunidade de netwoork”, afirma.

Gissel é um dos exemplos de empresários que fazem parte do grupo de interessados em explorar suas capacidades empreendedoras, começar ou redesenhar o modelo de negócio da empresa para crescer no mercado por meio de um curso de empreendedorismo mais intensivo, o ‘Bootcamp – Empreendedorismo em Ação’. Podem participar do Bootcamp potenciais microempreendedor individual, micro e pequena empresa, artesão, produtor rural, gestor público e professores. Entre os conteúdos abordados estão: mindset empreendedor, cliente e mercado, problema e solução entre outros.

Para participar do Bootcamp – Empreendedorismo em Ação em Goiás, confira a agenda no portal do Sebrae www.sebraego.com.br e pela Central de Relacionamento 0800 570 0800.