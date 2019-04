A Esteticar Lava Rápido cresce no mercado desde 2014 no segmento de serviço expresso de limpeza externa automotiva. A empresa, localizada no município de Rio Verde/GO, está à frente do seu tempo quando o assunto é conservação do meio ambiente. Isto porque oferece ao cliente produtos de altíssima qualidade que possuem o selo verde para biodegradáveis, além de reutilizar a água e produzir sua própria energia elétrica, com placas solares fotovoltaicas. Maria Juliana Ribeiro Lacerda, sócia da Esteticar, leva a capacitação a sério, e participou do Seminário Empretec, desenvolvido pelo Sebrae, para fortalecer características empreendedoras.

Para ela, o Seminário foi o impulso que precisava. “O Empretec me encorajou e me permitiu acreditar que o meu negócio daria certo. Também me despertou para oportunidades dentro e fora do ramo e colocar as ideias em prática”, conta. Muitas das instruções Maria implantou na sua empresa. “Coisas simples, mas que surtiram efeito positivo, como: metas com tempo determinado, motivação da equipe de trabalho, obtenção de feedback dos clientes, priorizando alta qualidade nos serviços, pesquisa de mercado, inovação e até mesmo controle financeiro mais detalhado”, disse a empresária.

O Empretec é ideal para quem quer desenvolver características empreendedoras, aprimorar a liderança e sair à frente nos negócios.

É uma capacitação com metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) que tem uma carga horária aplicada durante seis dias. No Brasil, o Sebrae tem a chancela da ONU para realizar o seminário em todo o território.

De acordo com pesquisas, os resultados alcançados pelos participantes do Empretec são muito positivos. Dentre outros, destacamos que 75% dos empreendedores declaram aumento no lucro mensal; 61% passam a empregar a mais; e o custo do emprego gerado caiu em 35%.

