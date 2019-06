O cuidado com as unhas é um fator essencial na vida das mulheres. Por esse motivo, a busca por esmalterias está cada vez mais frequente. Há quem deseja cuidar da aparência natural de suas mãos e também quem recorrem a procedimentos técnicos e estéticos que proporcionam maior visibilidade, resistência e beleza para as unhas.

Pensando nisso, as sócias Lina Mara de Souza e Karine Pereira dos Santos decidiram inovar o mercado goiano de beleza com a Santo Esmalte que, de acordo com Lina, com apenas três meses no mercado, trabalha com as mais variadas técnicas para unhas e atrai uma clientela fiel que, na maioria das vezes, voltam com novos clientes indicados.

“A gente abriu a esmalteria há três meses, mas a experiência de mais de vinte anos da Karine e de nossas parceiras, veio junto. Além de ser um lugar aconchegante, agradável, seguro e familiar, onde a cliente se sente bem e em paz, a Santo Esmalte trata a todas como amigas. E nossas profissionais buscam, sempre, técnicas inovadoras e de aperfeiçoamento, para melhor atendê-las”, afirma.

Serviços Complementares

A Santo Esmalte oferece serviços diferenciados, com valores acessíveis, para unhas, mãos e pés, com produtos de qualidade, nacional e importados, e complementações como maquiagem e hidratação, lavagem e escova para cabelos.

“Fazemos isso para completar o cliente e ele já sair pronto do nosso estabelecimento. Não posso deixar o cliente fazer a unha aqui e precisar ir em outro lugar para finalizar sua produção. Então, completamos os serviços que o nosso cliente precisa”, relata Lina.

A esmalteria funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 18h. Porém, busca se adaptar aos horários da clientela. “Muitas pessoas trabalham até às 18h. Então, adaptamos os nossos horários para resolver a vida delas. Local seguro, podemos inclusive, antes de o cliente sair, verificar na câmera se a rua está segura”, pontua.

Procedimentos e Tecnologias

Além de manicure, pedicure e tratamento básico para cabelos, a Santo Esmalte oferece serviços de Spa para os pés, unhas em gel, em fibra de vidro, porcelana, encapsulamento e outras técnicas voltadas para o cuidado, recuperação e customização de unhas.

Contato

www.santoesmalte.com.br

Av. Milão nº 1.335, Sala 7 e 8 (sobreloja), St. Celina Park - em cima do Pet Shop Eldorado, Goiânia - Goiás - CEP 74.367-635

(62) 3636-1795 / (62) 98411-1121 (whatsapp)

Instagram: @santoesmaltego