Há alguns anos Goiás tem saído à frente em iniciativas de segurança e inovação. Isso porque o número de furtos e roubos de carros no estado vem sendo reduzido com o passar dos anos e chega a ultrapassar o balanço nacional. De acordo com as estatísticas da Polícia Civil, a redução de furtos e roubos foi de 75% nos últimos quatro anos.

Na última semana, o Ministério da Justiça divulgou um balanço sobre crimes cometidos em todo o Brasil. O comparativo entre os primeiros trimestres de 2018 e 2019 mostra uma queda no número de furtos e roubos de veículos 30%, tendo sido registradas 46.844 ocorrências (contra 66.477 em 2018). Já os furtos tiveram uma redução de 12%, com um total de 54.546 contra 61.898 do ano anterior.

Os números divulgados pelo Ministério da Justiça também apresentam um comparativo entre março de 2018 e 2019. Os roubos de veículos caíram 32% (15.665 contra 23.209) e os furtos tiveram uma redução de 14% (18.430 contra 21.371).

Iniciativas

O cenário é resultado de uma série de iniciativas nacionais e locais aplicadas no sentido de ampliar a segurança pública. O quadro de inteligência das polícias e a integração entre elas são alguns exemplos.

Outra medida foi tomada ainda em 2013, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a resolução nº 466/2013, estabelecendo procedimentos para o exercício da atividade de vistoria veicular. Goiás saiu na frente e a Sanperes Avaliação e Vistoria de Veículos, concessionária do Detran-GO, foi a primeira no Brasil a realizar o serviço em conformidade com o a resolução. Graças ao trabalho conjunto com outros órgãos estaduais, de janeiro a junho deste ano, 225 veículos foram apreendidos com chassi adulterado e 339 com motor adulterado. Isso significa dizer que só este ano foram retirados das ruas mais de 500 carros e motos roubados, furtados ou adulterados.

Desde 2015, foram realizadas mais de 2,5 milhões de vistorias, sendo que até o mês de junho foram apreendidos 4.014 veículos no total. Eles seriam objetos de negociações ilegais e utilizados para cometer todo tipo de crime ou mesmo trariam riscos para a segurança pública quando utilizados sem atender aos requisitos de segurança e adequação mecânica.

A qualidade dos serviços prestados está ligada à tecnologia e inovação trazidas aos goianos. A Sanperes utiliza o mesmo equipamento das principais corporações e instituições policiais do mundo: o escâner magnético. Ele é aplicado quando há suspeitas de adulteração no veículo.

Com esse trabalho, o número de veículos furtados e roubados em Goiás teve redução de 45% a mais que a média nacional. A equipe de vistoria veicular e as Polícias Militar e Civil precisam trabalhar juntas para disciplinar a frota e oferecer segurança aos cidadãos.