De janeiro a maio deste ano, 493 veículos foram apreendidos com chassi ou motor adulterado. O número é resultado das atividades desenvolvidas pela concessionária do Detran/GO, a Sanperes Avaliação e Vistoria de Veículos, primeira no Brasil a realizar o serviço em conformidade com o a resolução nº 466/2013 do Contran. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, até o final do ano de 2016 a redução foi de 70% no número de roubos de veículos, graças às vistorias e o trabalho das polícias.

Goiás possui hoje mais de 3,5 milhões de veículos. Só em Goiânia e Região Metropolitana a média é de quase um veículo por pessoa. Até hoje já foram realizadas mais de 2,5 milhões de vistorias, sendo que até o mês de maio foram apreendidos 3.945 veículos no total.

Mais segurança para a população

Graças ao serviço, são tirados das ruas carros roubados, furtados, adulterados e que possam trazer algum perigo à sociedade graças à violação de sistemas de segurança ou ausência de adequação mecânica, por exemplo.

Por ano, são apreendidos mais de mil veículos provenientes de crime e adulterados que não podem mais circular. "A vistoria é uma forma de evitar fraudes e roubos de veículos. Para se ter uma ideia, com a concessão do serviço, já foram recuperados mais de quatro mil veículos furtados em quatro anos. Nos quatro anos anteriores, o número de veículos furtados identificados e encaminhados ao dono não chegou a 150", explica Daniel Ganda, diretor da Sanperes Avaliação e Vistoria de Veículos.

A vistoria é feita quando há transferência de propriedade ou de domicilio intermunicipal ou interestadual do proprietário. Ao final, é emitido um laudo eletrônico gravado automaticamente no sistema do Detran. Graças à parceria com órgãos do Governo de Goiás, como o Detran e a Polícia Civil, é possível cruzar dados e recuperar objetos de crime, com a punição dos envolvidos.

Os objetivos são verificar a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; a legitimidade da propriedade; se os equipamentos obrigatórios estão funcionando e se as características originais dos veículos foram modificadas. O serviço é feito com dia e horário marcados e demora cerca de 45 minutos.

Ao comprar um veículo usado, qualquer pessoa pode estar sujeita a adquirir um produto adulterado ou fruto de crime e sequer sabe disso. "Por isso, é importante passar pela vistoria, para assegurar que pessoas de boa-fé não sejam punidas e prejudicadas injustamente", comenta Daniel Ganda. O serviço faz parte do processo de regularização dos documentos junto ao Detran/GO.