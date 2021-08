Garantir água tratada com qualidade e regularidade é um trabalho complexo, que envolve muitas etapas e conta com diversos equipamentos, insumos e equipes. A Saneago está presente em 226 municípios goianos, operando 191 Estações de Tratamento de Água para garantir total qualidade da água que chega às torneiras de seis milhões de pessoas.

Algumas águas têm tratamento mais simplificado, como as águas de poços tubulares profundos. Já as águas de rios, riachos e represas precisam passar por um tratamento mais completo. Os tratamentos consistem em remover da água substâncias orgânicas, inorgânicas e microrganismos, atendendo o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde.

A bióloga e superintendente de Tecnologia Operacional da Saneago, Maura Francisca da Silva, explica que durante todo o percurso da nascente às torneiras, a água para abastecimento público é criteriosamente examinada: “Nós analisamos essa água quando ela chega na unidade de tratamento, quando ela passa pelas etapas de tratamento na saída e na rede de distribuição. Desta forma garantimos que a água chegue ao nosso cliente dentro dos padrões de potabilidade, bem como promovemos a saúde da nossa população”.

Análises de laboratório

Além de atuar no tratamento da água e esgotos domésticos, a Companhia também faz o controle da qualidade desses produtos, por meio de análises laboratoriais, cujos parâmetros realizados devem estar de acordo com as exigências das legislações vigentes. Para esse monitoramento, a Saneago conta com 16 laboratórios regionais localizados no interior do estado e dois laboratórios centrais em Goiânia (água e esgoto). Nessas unidades, foram realizadas 919 mil análises, no ano de 2020, para controle da qualidade da água e do esgoto.

A Saneago conta com dois laboratórios certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Um ateste à qualificação dos serviços realizados nas unidades, o que representa a garantia de credibilidade de suas análises.

Hoje, são cerca de 50 metodologias implantadas na Companhia, com parâmetros que são descritos e exigidos pelo Ministério da Saúde. Dentre eles, estão os parâmetros para detectar a presença de agrotóxico, orgânicos, inorgânicos, organolépticos, produtos de degradação de desinfectantes, padrões microbiológicos, enfim, vários grupos que são analisados para garantir que a água que chega às torneiras tenha todas as condições próprias para o consumo humano. Além disso, a Saneago também atende às normas do Ministério do Meio Ambiente, para analisar a água bruta, que é a matéria prima, antes de passar pelo tratamento.

Durante o processo de tratamento de água, o controle passa pela análise de temperatura, turbidez, Ph, cor, oxigênio dissolvido e alcalinidade. Essas medições são feitas a cada duas horas, para verificar os valores mínimos e máximos definidos pela portaria do Ministério da Saúde. Ao longo do tratamento, também é feita a dosagem dos produtos utilizados, como coagulantes, floculantes, flúor e cloro, entre outros. Após a filtragem da água tratada, novas análises são feitas para verificar novamente esses parâmetros para comprovação da qualidade do produto. Dessa forma, a Saneago tem buscado todas as formas para garantir e levar água com qualidade aos seus clientes.