Da mesma forma que a Saneago solicita à população o uso consciente da água, a Companhia também faz o seu papel atuando com firmeza no combate às perdas na distribuição. O resultado do intenso trabalho está nos números alcançados. Enquanto a média nacional de perdas atinge 39%, os índices atualizados da Saneago – conforme o Relatório de Administração da Companhia – são de apenas 26,9% para Goiás e 18,76% para Goiânia. E isso em muito se deve à maior força-tarefa de caça a vazamentos ocultos já realizada no Brasil, que este ano segue a todo vapor.

A operação teve início em janeiro de 2020. Desde então, ocorre continuamente, sendo intensificada no período pré-estiagem para assegurar reforço ao abastecimento da Região Metropolitana de Goiânia. Além da Capital, a iniciativa abrange Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira – tendo sido esta última incluída ao grupo em 2021.

Os trabalhos abrangem a pesquisa de vazamentos por meio de haste de escuta e a substituição de ramais danificados. Apenas em 2020, foram vistoriadas mais de 468 mil ligações, o que representa 60% do total. Com isso, foram substituídos cerca de 5.100 ramais e retirados quase 27 mil vazamentos visíveis e não visíveis.

Já em 2021, somente entre os meses de janeiro a maio – e após a inclusão da cidade de Goianira – o balanço apresenta: vistoria de aproximadamente 150 mil das 788 mil ligações existentes nos quatro municípios, troca de mais de 5.600 ramais e retirada de 7 mil vazamentos. No mais, cabe ressaltar o mutirão de substituição de hidrômetros, que contabilizou mais de 115 mil apenas em Goiânia no ano de 2020, em um projeto que pretende melhorar a qualidade da medição para, consequentemente, reduzir o volume de perdas.

Estas ações são fundamentais para a preservação dos recursos hídricos, uma vez que, quanto menor a perda de água, menor será o volume retirado dos mananciais. A Saneago criou uma cultura interna de eficiência, evitando o desperdício e proporcionando maior sustentabilidade econômica, social e ambiental. A Companhia continuará a intensificar os esforços para reduzir cada vez mais os índices de perdas e, dessa forma, aumentar a disponibilidade hídrica para a população, frisando sempre a cautela no consumo para garantir a regularidade do abastecimento no período de estiagem.

Estudo

Foi divulgado, neste mês de junho, um estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento (Asfamas) e produção da GO Associados, sobre os desafios para a disponibilidade hídrica e o avanço da eficiência do saneamento básico no Brasil.

Segundo a pesquisa, Goiás é o estado brasileiro que menos desperdiça água e Goiânia também figura entre os grandes municípios com destaque positivo nos índices, sendo a segunda melhor entre as capitais. O documento demonstra ainda que, no País, Goiás é aquele que mais se aproxima do cenário realista a ser alcançado pela média nacional até 2034, de 25% de perdas na distribuição.